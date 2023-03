SISTA DAG FÖR HANDEL MED TECKNINGSOPTIONERNA AV SERIE TO 4 OCH TO 5 ÄR IDAG DEN 22 MARS 2023

Idag, den 22 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med ChromoGenics AB:s ("ChromoGenics" eller "Bolaget") företrädesemissioner av units som offentliggjordes den 8 februari 2022 ("Företrädesemissionen TO 4") respektive den 6 oktober 2022 ("Företrädesemissionen TO 5"). Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 22 mars 2023 alternativt nyttjas för teckning av aktier senast den 27 mars 2023 förfaller utan värde.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 5 emitterade ChromoGenics 63 480 036 teckningsoptioner av serie TO 5. Vidare emitterade ChromoGenics ytterligare 1 043 094 teckningsoptioner av serie TO 5 till garanter i Företrädesemissionen TO 5 som valt att erhålla garantiersättning i units. Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 0,2 SEK och högst 1,0 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till 0,25 SEK varför teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 4 emitterade ChromoGenics 18 145 892 teckningsoptioner av serie TO 4. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna 0,44 aktier i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 1,4 SEK och högst 2,6 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,23 SEK varför teckningskursen har fastställts till 1,4 SEK per aktie.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas för teckning av aktier tillförs ChromoGenics cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas för teckning av aktier tillförs ChromoGenics cirka 11,2 MSEK.

Nettolikviden om högst cirka 23,7 MSEK avses i sin helhet att användas för go-to-market-strategin, vilket innefattar att öka säljtrycket genom utökad säljorganisation, utveckla partnerkonceptet och synliggöras genom marknadsföring.

Nyttjande av Teckningsoptioner TO 4 och TO 5

Anmälan för teckning - direktregistrerade ägare

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och ChromoGenics respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 27 mars 2023.

Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade ägare

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Preliminär tidplan

Sista dag för handel: 22 mars 2023 Nyttjandeperioden slutar: 27 mars 2023 Offentliggörande av utfall: 29 mars 2023 Planerat datum för omvandling till aktier: 6-11 april 2023

Aktier, aktiekapital och utspädning

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 7 984 192 aktier och aktiekapitalet med 1 596 838,4 SEK. För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 64 523 130 aktier och aktiekapitalet med 12 904 626,0 SEK.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5 nyttjas så kommer antalet aktier i Bolaget således att öka med totalt 72 507 322 aktier till 215 312 457 aktier och aktiekapitalet med totalt 14 501 464,4 SEK till 43 062 491,4 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om högst cirka 33,7 procent.

Omräkning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 4

Enligt de ursprungliga villkoren för teckningsoptioner serie TO 4 berättigar fyra (4) teckningsoptioner, under perioden 13 - 27 mars 2023, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari - 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie.

På grund av Företrädesemissionen TO 5 som offentliggjordes den 6 oktober 2022 har Vator Securities, på uppdrag av ChromoGenics och i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO 4, genomfört en omräkning av den lägsta och den högsta teckningskursen i teckningskursintervallet samt antalet aktier varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till nyteckning av.

Omräkningen resulterade i att den nya lägsta teckningskursen i intervallet uppgår till 1,4 SEK och den nya högsta teckningskursen i intervallet uppgår till 2,6 SEK, dvs. lägst 1,4 SEK och högst 2,6 SEK per aktie samt att varje teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna 0,44 nya aktier i Bolaget. Övriga villkor för teckningsoptioner serie TO 4 kvarstår oförändrade.

Uppsala den 22 mars 2023

ChromoGenics AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD, ChromoGenics

Tel: +46 (0)72 249 24 62

E-post: info@chromogenics.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 08.00 CEST.

Certified Advisor:

Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm

Email: ca@vatorsec.se.

Tel: +46 (0)8-580 065 99

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i ChromoGenics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 respektive TO 5 i ChromoGenics har endast skett genom de prospekt som ChromoGenics offentliggjorde den 16 februari 2022 respektive den 8 november 2022. Läsare ombeds att läsa prospekten för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

