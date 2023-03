Juko Hakala ny vd på Iver

Iver har nått den punkt där det nu, efter flera år av kraftig tillväxt och moderniserat tjänsteerbjudande, är prioriterat att öka lönsamheten och fokusera på ännu högre kvalitet och servicegrad i tjänsteleveransen till vår växande kundbas. Juko tillför en unik kompetens genom sin förståelse för modern teknikarkitektur, operativa processer och strategisk positionering. Viktiga egenskaper när Iver nu tar nästa steg på resan.

Pernille Erenbjerg, styrelseordförande i Iver: ”Vi är glada över att kunna välkomna Juko till Iver. Hans erfarenheter från att driva lönsam och hållbar tillväxt i IT-tjänstebolag kommer vara mycket värdefulla när vi går in i nästa tillväxtfas och vi är övertygade om att Iver kommer fortsätta att vinna marknadsandelar under Jukos ledning. Därutöver kommer vi att få stor användning för Jukos erfarenhet av att driva kulturell förändring när vi nu strävar efter att bli en av branschen bästa arbetsplatser och på så sätt skapa förutsättningar att bli en ännu bättre leverantör till våra kunder. Jag vill å styrelsens vägnar tacka Carl-Magnus Månsson för hans insatser och engagemang som vd under en intensiv period där Iver vuxit snabbt och utvecklats till en erkänd digital transformationspartner och vi önskar honom lycka till i framtiden.”

Juko Hakala, tillträdande vd och koncernchef för Iver: ”Jag är stolt och glad över att ha blivit tillfrågad om att bli vd på Iver. Iver är en komplett digital transformationspartner med ett unikt erbjudande vilket gör att bolaget kan dra fördel av de starka marknadstrenderna och bli en ledare på IT-tjänstemarknaden. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ett mycket kompetent team av medarbetare och bygga vidare på det arbete som redan har gjorts. Med ökat fokus på lönsamhet och kvalitet ska vi även i fortsättningen leverera IT-tjänster som gör verklig skillnad för Ivers kunder.”

För mer information, kontakta:

Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

