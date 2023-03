Fantasma Games lanserar spel med Draftkings i USA

Fantasma kan idag meddela att bolaget har lanserat ett första spel med Draftkings, via Light & Wonder, under mars månad. Det första spelet som lanserades med Draftkings var Prometheus: Titan of Fire, ett spel som tidigare har framgångsrikt lanserats i Europa under november månad. Prometheus: Titan of Fire släpptes även tidigare i år exklusivt med BetMGM på den amerikanska marknaden med goda resultat.

”Draftkings är en utav de ledande operatörerna i USA och vi är väldigt glada över att nu ha lanserat vårt första spel med dem. Vi kommer inom kort att lansera flera utav våra spel med Draftkings, som vi tidigare framgångsrikt har lanserat i USA. Att vi nu är live med Draftkings kommer att öppna upp för ännu större räckvidd för framtida lanseringar i USA där vi är förhoppningsfulla att gå live med flera stora operatörer inom kort. Att fortsätta utöka vår räckvidd i USA med vår befintliga portfölj är en fortsatt viktig tillväxtmotor framgent”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa "slots beyond gambling". Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Bounty Showdown och Cloud Corsair uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 operatörer däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

