Möjlighet att investera i ett bolag som är väl positionerat för tillväxt i starkt växande marknader

aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, vilket är syntetiskt framställda substanser som har liknande egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första och patententerade produkt är fenylcapsaicin vilken kommersialiseras under de två varumärkena aXiphen® och aXivite®, där aXiphen används som ingrediens i djurfoder i syfte att förhindra salmonella och aXivite som en ingrediens i kosttillskott för ökad fettförbränning och förbättrad effekt av fysisk träning. aXivite är redan i kommersiell fas och genererade en försäljning om 5 MSEK under 2022, medan aXiphen väntar på ett marknadsgodkännande i EU, USA, Brasilien och Indien. Beträffande den europeiska marknaden och rådande riktlinjer måste den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) enligt den status i processen som i dagsläget föreligger, efter att aXichem fått ett antal frågor från myndigheten, återkomma med ett eventuellt godkännande senast under september 2023 avseende aXiphen, vilket kan komma att utgöra en stark värdedrivare i aktien.



aXichem stärker nu kassan genom en företrädesemission i syfte att skala upp verksamheten där cirka 23 MSEK av den totala nettolikviden om 43 MSEK, givet full teckning, är tillägnat investeringar i lager, produktion och marknadsföring, något som är essentiellt för att möjliggöra den ökade försäljningsvolymen av aXivite och, framförallt, aXiphen. I övrigt är cirka 10 MSEK öronmärkt för avbetalning av konvertibellån, cirka 2 MSEK för regulatoriska processer och cirka 8 MSEK för affärs- och organisationsutveckling.



Ansvarig analytiker hos Analyst Group kommenterar



aXiphen närmar sig ett kommersiellt skede där aXichem nu förbereder sig för att snabbt kunna skala upp produktionen och försäljningen efter erhållet marknadsgodkännande under 2023. Det finns ett tydligt behov av ett substitut till antibiotika, vilket är förbjudet sedan år 2022 inom EU och sedan år 2018 i Brasilien, vid behandling av salmonellaförekomst hos djur. Anledningen till förbudet är att användandet av antibiotika skapar resistenta bakterier hos djuren. I händelse av ett salmonellautbrott kan samtliga djur behöva avlivas, vilket inträffade nyligen i ett uppmärksammat fall i Sverige där cirka 165 000 värphöns var tvungna att avlivas till följd av en salmonellasmitta hos Sveriges största äggproducent. Företags vilja att undvika tragiska situationer likt denna, kombinerat med förbudet om att ge antibiotika till djur, är något som kommer att fortsätta driva efterfrågan av produkter likt aXiphen framgent. Avseende aXivite har försäljningen redan kommit igång och Bolaget har flera avtal med betydande varumärken i framförallt USA, något vi anser utgör ett tydligt Proof of Concept för substansen. Dessutom så har flera större återförsäljare såsom Amazon, GNC och Nuvialab börjat sälja flera produkter som innehåller aXivite, vilket ger ytterligare en kvalitetsstämpel. En investering i aXichem ger således exponering mot två starkt växande marknader där vi utöver en potentiellt kraftigt stigande försäljning dessutom ser att ett marknadsgodkännande av aXiphen under 2023 skulle kunna utgöra en positiv trigger i aktien.



aXichem bedömer att en omsättning om cirka 20–25 MSEK av aXivite under kommande 12 månader, samt en omsättning om 60–80 MSEK av aXiphen under de kommande 12–18 månaderna, är möjlig. Under år 2022 uppgick aXichems försäljning till 5 MSEK med ett bruttoresultat om 4 MSEK, motsvarande en marginal om 77 %, vilket var helt hänförligt till aXivite. Givet en total försäljning omkring 80–105 MSEK inom kommande 18 månader av aXivite och aXiphen skulle det, givet ett konservativt antagande om en konstant bruttomarginal, vilket således inte tar hänsyn till skalfördelar i produktionen, motsvara ett bruttoresultat om 62–81 MSEK. Under helåret 2022 uppgick aXichems totala rörelsekostnader till 15 MSEK och även fast vi utgår från att Bolaget kommer att öka kostnadskostymen för att nå nämnda försäljningsnivåer, bör detta kunna ske i en betydligt lägre takt än den förväntade försäljningsökningen. Utifrån gällande affärsmodell borde det rimligen kunna antas att aXichem kan leverera en EBITDA-marginal om åtminstone 25 %, vilket skulle innebära ett ackumulerat EBITDA-resultat om 20–26 MSEK under 1,5 års tid. Med hänsyn till aXichems Pre Money-värdering om cirka 116 MSEK motsvarar det 1,1x–1,4x försäljningen och 4x–6x EBITDA, vilket vi anser utgör en attraktiv värdering i samband med den pågående företrädesemissionen.









