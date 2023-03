Stabilt aktieintresse trots turbulent börsår 2022

För sjätte året i rad presenterar nu Euroclear Sweden sin årliga rapport ”Aktieägandet i Sverige”. Rapporten pekar på fortsatt stabilt intresse för aktier, trots stor nedgång i marknadsvärde.

Rapporten ”Aktieägandet i Sverige 2022” är en sammanställning av information och statistik över ägandet av aktier noterade i Sverige under 2022 och tidigare år. Rapporten produceras av Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral.

Efter en turbulent aktiemarknad år 2022 minskade marknadsvärdet markant på såväl juridiska som privata personers aktieägande. Det totala marknadsvärdet på privatpersoners aktieägande var 1,06 biljoner i slutet av 2022, en minskning med 27,5 procent jämfört med utgången av 2021. Värdet på aktier ägda av juridiska personer var 7,8 biljoner i slutet av 2022, en minskning med 28 procent jämfört med utgången av 2021. Samtidigt ökade antalet unika aktieägare (juridiska och privatpersoner) med 1,25 procent under 2022.

- Börsen präglades av mycket svängningar under 2022 och vi såg en betydande nedgång i marknadsvärde. Men trots ett turbulent år på aktiemarknaden består intresset för aktieägande i Sverige, och vi såg fortfarande en liten ökning av antal aktieägare. Dessutom äger svenska privatpersoner allt fler bolag. 2022 var första året som svenska privatpersoner äger aktier i fler än fem bolag i genomsnitt, säger Krister Modin, analytiker på

Euroclear Sweden.

Svenskar väljer att äga aktier i allt fler bolag

Trenden fortsätter att svenska privatpersoner äger aktier i fler bolag. I slutet på 2022 var det genomsnittliga antalet bolag per aktieägare 5,27. Det kan jämföras med 4,97 i slutet på 2021.

Det genomsnittliga antalet bolag per aktieägare har gått från 3 till 5,27 de senaste 10 åren. Samtidigt minskade andelen som endast äger aktier i ett bolag, från 39 procent i slutet av 2021 till 37,6 procent i slutet av 2022.

Tillväxt av privata aktieägare över hela Sverige

Antalet aktieägare i Sverige har ökat kontinuerligt de senaste åren. Utvecklingen ser dock olika ut i olika regioner. En överblick i rapporten bekräftar att intresset för att äga aktier har ökat över hela Sverige de senaste fem åren. Högst procentuell tillväxt i hela landet hade postnummer som börjar med 65, vilket är Karlstad. Antal ägare ökade med hela 45 procent där, tätt följt av Linköping (postnummer 58) med 44 procent.

I Storstockholmsområdet fanns flest aktieägare, 610 921 stycken vid slutet av 2022. Det motsvarar en ökning på 27,1 procent under de senaste fem åren. Regionen Göteborg och Bohuslän hade näst flest aktieägare vid slutet av 2022 med 349 932, en ökning med 30,6 procent över fem år. Tredje flest aktieägare hade Skåne, med 323 713, en ökning med 35 procent över fem år.

- Vi har sett en stabil tillväxt av svenska aktieägare de senaste åren, trots en osäker börsutveckling under vissa perioder.

En intressant detalj är att tillväxten sker över hela Sverige, och antalet aktieägare i vissa mindre städer har ökat markant de senaste fem åren. Även om Storstockholm har flest nya aktieägare sett till antal, så har andra regioner haft en större procentuell tillväxt de senaste fem åren, säger Krister Modin.

Allt yngre aktieägare – olika åldersgrupper investerar i olika typer av bolag

Andelen unga aktieägare fortsätter att öka, en trend som pågått i över tio år. Under 2022 ökade åldersgruppen 21-30 från 13,3 procent till 13,5 procent. Åldersgruppen 51–60 år är fortsatt den största bland privata svenska aktieägare, med 16,54 procent.

Det var dock åldersgruppen 31–40 år som ökade mest under 2022. Gruppens andel av det totala aktieägandet i Sverige ökade från 15,6 procent till 15,9 procent. Åldersgruppen 31-40 år knappar in på den största åldersgruppen, 51-60 år, och det skiljer nu endast 0,65 procent dem emellan. Andelen aktieägare för samtliga åldersgrupper äldre än 60 år minskade under 2022.





I årets rapport har Euroclear Sweden gjort en jämförelse av vilka bolag som hade högst andel aktieägare under 31 år, mellan 31–60 år samt 61 år och äldre. Jämförelsen visar att bolagsägandet skiljer sig mellan generationerna. Aktieägare 61 år och äldre tenderar att investera mest i bolag som funnits länge på den svenska aktiemarknaden medan läget för aktieägare under 31 år är det omvända.

Hela rapporten finns att hämta på denna sida:

https://www.euroclear.com/sweden/sv/det-svenska-aktieagandet.html









