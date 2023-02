Möjlighet att investera i ett techbolag med en lösning för framtidens jordbruk

Ekobot utvecklar, tillverkar och säljer autonoma jordbruksrobotar. Roboten WEAI använder avancerad artificiell intelligens (AI) och visionsteknik för att identifiera och bekämpa ogräs, och via tilläggstjänster samlar roboten simultant in data åt jordbrukaren, vilket skapar bättre förutsättningar för precisionsodling. Djupgående kund- och platsanpassade data för precisionsodling tillåter exempelvis grönsaksodlare att optimera sin bevattning, skörd och gödsling på brukad mark efter egna förutsättningar, vilket kan resultera i både kostnadsbesparingar och skördeökningar. Enligt Ekobots bedömning kan Bolagets lösning bidra till en ökad avkastning från odling med 5–20 %.



Ekobot har som vision att minska, eller helt ersätta, kemisk besprutning vid odling av grödor för humankonsumtion, s.k. högvärdiga grödor vilket exempelvis innefattar sockerbetor, lök, örter, morot, sallad m.m. WEAI minskar behovet av manuell arbetskraft och kan ersätta användandet av miljöfördärvande pesticider för att bekämpa ogräs, något som eftertraktas inom agrikulturmarknaden med hänsyn till den generella arbetskraftsbristen som råder, såväl som de ökade restriktionerna avseende kemisk bekämpning. Efterfrågan för denna typ av produkt reflekteras i marknaden för robotar inom jordbruk vars årliga tillväxt (CAGR) estimeras till 19 % fram tills år 2026, då marknaden förväntas uppnå ett värde om 12 miljarder dollar.



Försäljningen av robotsystemet sker i form av operationell leasing samt med tillhörande support och service. Jordbrukare tecknar leasingavtal av roboten över 36 månader för en prisbild om cirka 0,9 MSEK, där ett robotsystem har kapacitet att täcka cirka 10 hektar. För Ekobot motsvarar det således en genomsnittlig månadsintäkt om cirka 25 000 kr per robot, utspritt över perioden. Ett av Bolagets mål är att under 2023 ha signerat kundkontrakt för totalt 25 robotar för leverans under 2024, vilket givet nämnd prissättning skulle motsvara en total ordervolym om cirka 23 MSEK, eller en genomsnittlig månadsintäkt om 0,6 MSEK över 36 månader. Givet att Ekobot under 2024 skulle uppvisa en liknande OPEX-nivå som för helåret 2022, skulle det betyda att Ekobot, beroende på inom vilken period olika ordrar kan intäktsföras, kan närma sig operativ lönsamhet.



Analyst Group kommenterar



"Ekobots jordbrukarrobot WEAI agerar som ett substitut för befintliga bekämpningsmetoder, vilka är antingen manuell bekämpning eller kemisk bekämpning via traktorsystem. WEAI minskar jordbrukares arbetskostnader genom mindre behov av manuellt arbete, samtidigt som roboten har en låg miljöpåverkan då WEAI är eldriven och fri från bekämpningsmedel. Rådande omständigheter inom jordbrukssektorn, med bristande arbetskraft samt ökade regulatoriska krav, skapar förutsättningar för Ekobot att vinna marknadsandelar där Bolaget kan kapitalisera på jordbrukares innovationsbehov. Ekobot har efter genomfört fältförsök ett Proof of Concept som påvisat fördelarna med WEAI, såväl som att Bolaget sedan tidigare redan har levererat sina första orders. Robotmarknaden inom jordbrukssektorn estimeras som nämnt att växa snabbt och nå ett värde omkring 12 miljarder dollar år 2026, vilket ger Ekobot en strukturell medvind.

Vidare anser vi att kvalitén i Ekobots lösning även har bekräftats av Navus Ventures tidigare investering under hösten 2022, såväl som att Navus åtagit sig att teckna cirka 14 % i den pågående företrädesemissionen. Lely, Navus Ventures moderbolag, är ett marknadsledande bolag inom sektorn med omfattande erfarenhet av att kommersialisera liknande produkter, en kunskap som Ekobot förväntas kunna dra stor nytta av i samband med Bolagets expansion på nya marknader samt i kommersialiseringsfasen i stort. Vidare kan Ekobots molnbaserade mjukvarutjänst Ekobot PLUS, vilken ska lanseras under 2023, addera ytterligare värde genom datasammanställning och analys för att hjälpa jordbrukaren att ta beslut avseende bevattning, gödsling och skörd. Datainsamlingen möjliggör för Ekobot att via robotplattformen vidareutveckla och erbjuda nya SaaS-lösningar vilket resulterar i en skalbar lösning som stärker marginalen, något som Analyst Group anser utgör en bra värdedrivare för Ekobot då även fler intäktsströmmar per kund kan uppnås."

