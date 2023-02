Live-demonstration av Lumitos scanner bekräftade problemlösningsförmågan

Äntligen fick vi visa vår produkt, SCIZYS by Lumito, under en live-demonstration där vävnadsbilder scannades i Lumitos laboratorium under överseende av ett tiotal forskare och patologer från Malmö/Lund-området. Besökarna insåg mervärdet med vår produkt och bekräftade det problem som Lumito potentiellt kan lösa.