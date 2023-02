Ponsse-skogsmaskin nummer 19 000 färdigställd vid fabriken i Vieremä

Vi vill tacka gruppen från Elliot Henderson och Royal Burgh of Annan Pipe Band för att de kom till Vieremä för att fira milstolpen med maskin nummer 19 000 med oss.

– Vad jag vet är detta första gången som en säckpipsorkester har spelat i byn Vieremä. Det här gör dagen ännu mer speciell för oss alla, eftersom detta är den första maskinen till Ponsse UK som är en milstolpe. Den här dagen kommer vi att minnas i många år framöver, säger Gary Glendinning, vd för Ponsse UK.

Elliot Henderson Ltd

Elliot Henderson Ltd har sitt huvudkontor i Selkirk, Skottland. Elliot Henderson Ltd grundades för mer än 35 år sedan. Företaget arbetade då med trädplantering med några få anställda. Genom åren har verksamheten växt och förgrenat sig till skogsbruk, byggarbete och byggnadsställningar. Idag består Elliot Henderson Ltd av mer än 40 skogsmaskiner som kan utföra fällning, gallring, avverkning i branta sluttningar, markberedning och anläggning av skogsvägar.

Elliot Henderson Ltd har också kapacitet för att rensa buskar, ta bort stubbar och betjäna biomassaindustrin. Företaget är dessutom grundande medlem av Forest Industry Safety Accord och medlem av Forestry Contractors Association.

Eftersom Elliot Henderson Ltd har varit kund hos Ponsse i mer än 20 år, är det en passande symbol för relationen mellan kund och tillverkare att den här milstolpen i form av maskin nummer 19 000 ansluter till maskinparken.

– Elliot Henderson Ltd har alltid gått i täten när nya maskiner har lanserats under åren, vilket i sin tur sett till att avverkningsflottan varit produktiv och legat i framkant av innovationen Vi är glada över att tillföra denna Scorpion Giant till maskinparken. Den här maskinen kommer direkt att börja arbeta i de vindfällen som uppstått på grund av stormen Arwen. Den extra kraften och H8-skördaraggregatet kommer att vara till stor nytta för oss här. Vi ser fram mot att se vad den klarar av! Vi använder för tillfället en Scorpion, en Ergo, tre Elephant och en Buffalo, säger Neil Purves, avverkningschef för Elliot Henderson Group.

Ponsse UK

Ponsse UK grundades 1996, och sedan 2017 har företaget haft verksamhet i Annan, Skottland. Den första PONSSE-skogsmaskinen levererades till landet redan 1994. Skogsmaskinflottan består nu av cirka 400 Ponsse-maskiner. På servicecentret i Annan arbetar cirka 30 yrkespersoner från Ponsse.

PHOTOS: https://kiukkonen.kuvat.fi/kuvat/Private/ponsse170223/ ( Lösenord : media24Be)

Mer information:

Marko Mattila, försäljnings-, service- och marknadsföringschef, Ponsse Plc, tel.+358 400 596 297, marko.mattila@ponsse.com

Gary Glendinning, vd, Ponsse UK och Ponsse Machines Ireland Ltd.tel. +44 7753 720 906, gary.glendinning@ponsse.com

For the forest magazines: PONSSE Scorpion Giant-skördaren

PONSSE Scorpion Giant lanserades förra året och är en mångsidig skördare för krävande förhållanden. Scorpion Giant kan förses med antingen skördaraggregatet H8 eller med något av Ponsses mindre skördaraggregat. Scorpion Giant innehåller många lösningar som är bekanta från Scorpion-produktsortimentet och som nu har utvecklats ytterligare, inklusive ökad dragkraft och en ännu mer kraftfull C50+-kran. Hytten ger en utmärkt överblick över avverkningsplatsen och maskinen är utrustad med avancerade system för aktiv utjämning och dämpning. PONSSE Scorpion Giant är försedd med en ny vindruta i en sektion som går hela vägen till hyttens tak. Detta gör att sikten från hytten blir ännu bättre, och arbetet blir säkrare i alla typer av förhållanden. Hytten är som ett praktiskt och tyst kontor med fin utsikt och har utvecklats för operatörens komfort och välbefinnande.

