Born Advokater är exklusiv partner till The Ocean Race.

Den 15 januari gick startskottet för den 14:e upplagan av The Ocean Race. Nio välkända internationella seglingsmetropoler får besök under seglingen, som spänner sig över 6 månader efter starten från Alicante. Nytt för i år är att Born Advokater har gått in som exklusiv samarbetspartner till The Ocean Race och de är därmed även en del av deras hållbarhetssatsning.