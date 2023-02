ChromoGenics erhåller beställning på ConverLight® Dynamic glas till Järva begravningsplats

Beställningen består av ConverLight® Dynamic glas och styrsystem till en ceremonibyggnad under uppförande på Järva begravningsplats i Stockholm för leverans under sommaren 2023. Fastigheten erhåller med denna lösning ett bra skydd mot solvärmeinstrålning utan att begränsa den höga arkitektoniska ambitionen, en god inomhusmiljö, samt en låg miljöpåverkan under byggnation och drift.

”Vi är tacksamma för förtroendet att leverera ConverLight® glas och teknik till detta unika projekt. Det är inspirerande för alla på ChromoGenics att få möjligheten att bidra till projektets målsättning om att skapa en öppen plats för alla som även skapar kontakt med den omgivande naturen och kulturreservatet.” säger Fredrik Fränding, VD på ChromoGenics.

Kontakt:

Fredrik Fränding, VD

Erik Elfström, CFO & Head of Investor Relations

Tel: +46 (0) 18 430 0430

E-mail: info@chromogenics.com







