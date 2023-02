Rekordresultat i fjärde kvartalet – Atea Sverige passerar 20 miljarder

Atea Sverige levererar en stark organisk tillväxt i det fjärde kvartalet och presenterar i dag nya rekordsiffror. Tillväxten under kvartalet återfinns inom samtliga områden: hårdvara, mjukvara, konsulttjänster och managerade tjänster.

– Jag är otroligt stolt men också ödmjuk över den fantastiska resa vi gjort under året tillsammans med våra kunder. Vi accelererar inom samtliga områden och avslutar året starkt, och vi gör det på ett hållbart sätt. Våra kunders fortsatta behov av digitalisering med både hård- och mjukvara, såväl som både smartare och säkrare tjänster är påtagligt. Våra medarbetare har återigen visat styrka, vilja och engagemang i varje kundkontakt. Med vind i seglen går vi nu in i ett 2023 där vi fortsätter vår långsiktiga ambition att bygga Sverige med it, säger Linus Wallin, vd Atea Sverige.

De senaste åren har säkerhet blivit en av de viktigaste frågorna på ledningsgruppers agenda. Den snabba och värdeskapande digitaliseringen har lett till att verksamheters beroende av säkerhet har ökat. Hoten kan både vara svåra att förutse och förstå hur de påverkar företagen, så en effektiv verksamhet bygger i grund och botten på en robust IT-miljö. Det nya cybernormala är här och Ateas tjänster med strategisk rådgivning, införande och säkerhetstjänster är rätt positionerade.

I Ateas treårsplan, som inleddes 2022, bygger bolaget vidare på den starka företagskulturen och fokuserar på att dra nytta av samtliga kompetenser i koncernen. När bolaget nu går in i det andra året av sin treårsplan handlar mycket om effektivisering och kompetensutveckling, både hos kunderna och hos de egna medarbetarna.

Fullt fokus på en hållbar livscykelhantering

Atea kommer under 2023 i ännu högre grad satsa på att hjälpa kunderna att hantera it-produkternas livscykel på ett mer hållbart sätt och gå över till en cirkulär konsumtion av it och digitala verktyg. Under inledningen av året fick Atea ytterligare ett kvitto på att man är på rätt väg i hållbarhetsresan när bolaget blev utnämnt till världens mest hållbara bolag inom IT Services för andra året i rad, i indexmätningen Global 100.

– Att uppmärksammas globalt för andra året i rad visar att vi är på rätt spår i vår resa att bygga en hållbar framtid. För att åstadkomma långsiktiga förändringar behöver vi påverka hela ekosystemet, vilket inkluderar både våra kunder och partners. Vi måste framåt bli ännu bättre på att använda vår position inom hållbarhetsområdet så att vi kan hjälpa våra kunder att ta nästa steg i deras hållbarhetsresa, säger Linus Wallin.

Nya rekord för Ateakoncernen

Årsomsättningen för koncernen var 46,664 miljarder norska kronor under 2022, med en EBIT på 1,196 miljarder norska kronor. Omsättningen under det fjärde kvartalet 2022 var 13,953 miljarder norska kronor, där EBIT uppgick till 449 miljoner norska kronor.

Linus Wallin

vd, Atea Sverige

+46 8 522 530 05

linus.wallin@atea.se







Kevin Bell

PR-ansvarig

+46 8 752 14 62

kevin.bell@atea.se







