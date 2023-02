Fintechbolaget Yabie fortsätter växa i mycket hög takt och ökar omsättningen med 326%

Yabie fortsätter växa i en mycket hög takt och rapporterar en intäktstillväxt på 342% jämfört med föregående år. Totalt uppgick intäkterna till 93 miljoner kronor jämfört med 21 miljoner kronor föregående år.

”2022 går till historien som ett riktigt skit-år, men för Yabie har det varit fantastiskt år på många sätt. Vi har ökat vår tillväxttakt och fortsätter växa i ett högt tempo och skalar nu upp vår verksamhet. Finansiellt har vi en stark position, och viktigast av allt så har vi lyckats bygga det starkaste teamet och den bästa produkten på marknaden för kassa- och betallösningar,” säger Mathias Plank, vd och grundare.

Personalstyrkan mer än fördubblades under 2022 från 50 till 120 personer och året har präglats av produktutveckling och integration mellan förvärvade bolag. Yabie har under året tagit stora kliv i produktutvecklingen av Yabie Express samt var först på den svenska marknaden att lansera Tap-to-Pay-teknik i en smartphone i samband med lanseringen av Yabie Go.

Yabie förvärvade under 2022 de tre bolagen Yabie Enterprise (tidigare Cashit AB), Yabie Infra (tidigare Infrasec AB) och bokningsplattformen Cliento AB. Samtliga bolag har integrerats i Yabies koncern med flera positiva synergieffekter inom försäljning, utveckling och marknadsföring. Under året har Yabie haft en signifikant ökning av försäljning på den norska marknaden i samband med etablering av ett norskt team i Oslo.



“2022 har varit ett händelserikt år för Yabie där vi växlat upp med många nya nyckelrekryteringar, lanserat nya produkter och haft en fantastisk organisk tillväxt. Fokus framåt kommer att vara fortsatt hög organisk tillväxttakt i kombination med strategiska förvärv för att stötta en europeisk expansion.” avslutar Mathias Plank.

Fullständig årsredovisning finns att hämta på yabie.com/investor-relations/.



För mer information, kontakta:

Mathias Plank, grundare och VD, +46 70 5360200, mathias@yabie.com

Karl Garberg, CMO, +46 708 800 875, karl@yabie.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

Årsredovisning 2022 Yabie AB (publ.)





