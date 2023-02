Svefa stärker sin marknadsnärvaro inom hyresgästrådgivning och strategiskt affärsstöd genom partnerskap med Set Up

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning inom hyresgästrådgivning och strategiskt affärsstöd genom Svefa Partners förvärv av Set Up. Set Up erbjuder specialistkompetens inom rådgivning, projektledning och säkerhet. Målet med förvärvet är att bli den marknadsledande aktören inom hyresgästrådgivning och projektledning. Svefa Partners ägs av Broviken tillsammans med ledning och medarbetare inom Svefa, Set Up och Värderingsdata.