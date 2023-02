ZAPLOX: Framgångsrik utrullning av mobila nycklar genererar fler avtal på hotell & kasinos i Nevada

De nya avtalen innefattar 2 539 rum och tillsammans med de 4 890 hotellrum som är i drift med mobil nyckel kommer framöver 7 429 rum av kasinokedjans totalt 25 000 rum ha digital access. Den mobila nyckeln är en viktig pusselbit i den omfattande lanseringen av Boyd Gamings digitala erbjudande och gästresa.

”Vi är mycket stolta över att få fortsatt förtroende från Boyd Gaming. Vårt goda samarbete med både kunden och våra affärspartners på Agilysys, samt erfarenheten från höstens utrullning ger goda förutsättningar för en smidig och effektiv leverans. Vi ser fram emot att återigen hjälpa Boyd Gaming att erbjuda sina gäster ett digitalt komplement till den fysiska upplevelsen.” säger Tess Mattisson, VD, Zaplox

Projekten genomförs i samarbete med Zaplox partner Agilysys.

Om Boyd Gaming

Boyd Gaming Corporation (NYSE: BYD) grundades 1975 och äger och driver 28 kasinon i tio stater – Nevada, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio och Pennsylvania. Företaget är även en strategisk partner och ägare till 5 % i FanDuel Group, USAs ledande sportbetting- och iGamingoperatör. Forbes Magazine utsåg Boyd Gaming till det högst rankade spelföretaget i America’s Best Employers for Diversity in 2021, and Nevada’s Best Employers in 2020 and 2021. www.boydgaming.com

