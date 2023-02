Rekordartad inledning för Bitcoin medan SEK och Euron stärks

Sedan inledningen av februari så har kronan stärkt betydligt mot dollarn, från 10.45 till 10.31. Marknaden tycks har börjat prisa in ytterligare betydande ränteökning från Riksbanken under första kvartalet. Men först ut är Bank of England (BoE), som idag förväntas höja räntan med 50 punkter. Strax efteråt så väntar marknaden också på att Europeiska centralbanken (ECB) höjer med samma nivå. Både Euron och pundet gick upp betydligt efter FED's höjning igår och Valutahandel förutser ytterligare volatil trading de kommande dagarna.

Inte sedan för 15 år sedan så har USA haft en lika hög räntenivå som idag. Men troligen så kommer även räntenivån i Sverige och Storbritannien nå nya toppar inom de kommande veckorna. Norge har redan börjat avstanna sina räntehöjningar, bland de tidigaste i Västeuropa och nu börjar det bli allt närmare paritet mot svenska kronan. NOK/SEK handlas för 1.04 under torsdagen. I slutet av november 2022 var sista gången som svenska kronan var starkare än den norska. För tips om passande valutamäklare så finns det givetvis mer information på Valutahandel.se.

Markus Jalmerot

Editor in chief

+351911065323

mj@valutahandel.se







Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se