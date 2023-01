Mister York expanderar mera - kommer till Helsingborg

Nu står det klart att burgarkedjan Mister York även kommer att öppna en enhet i Helsingborg. Den snabbväxande kedjan har hittills satsat stort på att etablera sig i södra Sverige och etableringen i Helsingborg blir den 13:e i ordningen.

Expansionen i Sverige fortsätter och nu ska Mister York etablera sig i Sveriges nionde största stad. Bygglovet är inskickat till kommunen och man inväntar nu startbesked. Enheten kommer att placeras i Stattena på Ängelholmsvägen 16 i Helsingborg, som är den mest trafikerade transportleden i staden med över 40 000 passerande fordon per dag. Mister York har aktivt sökt efter ett strategiskt läge i staden som knyter ihop närheten till handelsområden, bostadsområden, industri, bilburna kunder, hög tillgänglighet och starka flöden, och nu har man äntligen hittat rätt.

Enheten är byggd enligt Mister Yorks nya designkoncept och ambitionen är att gå mer mot fast food och take away genom lanseringen av en ny pick up-lucka. I praktiken innebär detta att förbeställda ordrar skickas ut till kund i en lucka på kortsidan av containern. Detta i kombination med nya optimerade arbetssystem och ny utrustning i restaurangköket gör att enheten kommer att kunna leverera högre försäljningsvolym samtidigt som väntetiderna kortas ner. Helsingborg blir den tredje enheten efter Trelleborg och Kalmar Sveaplan som kommer att få den nya pick up-luckan installerad. På befintliga Mister York-enheter så sker majoriteten av beställningar online vilket är anledningen till att man nu satsar alltmer på system för pre-order & pick up.

Konceptet är uppgraderat men man håller fast vid sina rötter att bygga enheterna på sjöfartscontainrar vilket gör Mister York unikt hållbara i sin byggnation. En sjöfartscontainer färdas en resa över atlanten innan den förbrukat sitt syfte och oftast blir ståendes. Genom att återbruka containrarna som restaurang-enheter bidrar Mister York till ett hållbarare samhälle samtidigt som man visuellt skapar en industriell street food-känsla i konceptet.

Etableringen kommer att medföra 20-25 nya arbetstillfällen som inkluderar allt från heltid och deltid till extrapersonal samt kväll och helgjobb.

”Helsingborg är en stad vi länge tittat på då efterfrågan för fler enheter söderöver har varit otroligt stor. Våra mest besökta enheter ligger i Södra Sverige och ryktet om våra burgare har sedan intåget i Skåne spridit sig snabbt till närliggande städer. Vi har tillsammans med Kiar Fastigheter hittat ett grymt läge för vår etablering precis vid den högtrafikerade ängelholmsleden i Helsingborg. Vi känner oss även hemma på platsen då den rent visuellt passar perfekt för vår enhet, den röda tegelväggen vi ska stå intill bara skriker street food-känsla. Det finns flera andra aktörer som säljer burgare i staden och Helsingborg är en av Sveriges mest restaurangtäta städer. Detta sporrar oss och ger oss mer energi framåt och Mister York vill självklart vara med och konkurrera mot andra aktörer och befintliga jättar samt visa på hur pass bra fast food kan vara. Våra burgare steks för hand av människor som delar vår passion för riktigt bra burgare” säger Gustav Haglund, VD på Mister York.

Etableringen sker i samarbete med fastighetsföretaget Kiar Fastigheter i Helsingborg.

Något startdatum för öppningen är inte spikat än men man siktar på att öppna under april 2023 efter godkänt bygglov.

Restaurangen kommer att ligga på Ängelholmsvägen 16 i Helsingborg och kommer ha öppet från 11.00 till 22.00 alla dagar i veckan.

Gustav Larsson, presskontakt Mister York













gustav.larsson@misteryork.se







