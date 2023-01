Polygiene Technologies kan minska miljöpåverkan med en tredjedel

SPARA ENERGI – upp till 51 kWh

SPARA VATTEN – upp till 3 800 liter vatten

SPARA TID – tjäna fyra lediga dagar av tid bortkastad på tvätt

Polygiene kallar detta Mindful Living™, en term myntad av varumärket för att visa hur en person kan göra en positiv och betydande förändring för att minska sin miljöpåverkan.

Så här fungerar livscykelbedömningen

Polygiene samarbetade med Sweco®, ett av Europas ledande konsultbolag inom teknik, för att utföra en livscykelbedömning om fördelarna med att hoppa över varannan tvätt. Studien utvärderade tre scenarier med samma basis som utgjordes av tre träningstillfällen per vecka, dvs. 156 träningspass per år, och användning av en vanlig polyester t-tröja (120 g/m2, 90 % polyester, 10 % elastan). I scenario A behandlades inte t-shirten och tvättades efter varje användning, i scenario B behandlades den med Polygiene StayFresh™-teknik och tvättades efter varje användning, och i scenario C behandlades den med Polygiene StayFresh™ och tvättades endast efter varannan användning. Med hjälp av en livscykelanalys utvärderade studien miljöpåverkan i samband med alla steg i en t-shirts livscykel.

En konsument använder vanligtvis ett plagg en gång innan det tvättas. Det betyder cirka 50 tvättar innan plagget når slutet av sin livslängd. Men en t-shirt som behandlas med Polygiene StayFresh™ förblir fräsch längre. Denna kraftfulla luktkontrollteknik hämmar bakterier som orsakar lukter. Det innebär att ägaren kan hoppa över varannan tvätt utan att behöva oroa sig för att t-shirten kommer att lukta illa.

En tvätt mindre betyder mindre energi, vatten, koldioxid, tid och pengar – plus att t-shirten dessutom håller längre.

Välj Mindful Living

Eftersom idrott och fast fashion har en stor effekt på både energiförbrukning och resurser är deras miljöpåverkan betydande. Polygiene arbetar tillsammans med sina partners för att omdefiniera produktens fräschhet, förbättra hygienen och uppnå hållbarhetsinitiativ. Vi har bara en planet – men en person kan skapa en positiv inverkan genom att göra medvetna livsval i vardagen.

"Att använda kläder behandlade med Polygiene StayFresh™ betyder mindre tvättbehov, mer hållbara kläder och användarvänliga produkter som håller längre och är snälla mot vår planet," förklarar Polygienes VD Ulrika Björk.

