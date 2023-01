Möjlighet att investera i ett globalt bolag med välrenommerade kunder och lönsam tillväxt i sikte

Bonzun utvecklar och säljer evidensbaserade digitala hjälpmedel inom stress, infertilitet och graviditet. Bolagets digitala hjälpmedel utgörs av olika applikationer, primärt i form av Bonzun Evolve; ett digitalt program för stresshantering och självledarskap, och Bonzun IVF; en app som vägleder människor genom deras IVF-behandling.



”En investering i Bonzun ger exponering mot evidensbaserade digitala hjälpmedel inom stress respektive infertilitet, vilka är skalbara och har flertalet fördelar mot konkurrerande verktyg. Bland annat kan Bonzun, genom iKBT-tjänsten Evolve, minska stressnivåerna med upp till 30 %, vilket Analyst Group anser vara ett bevis på att Bolaget har ett starkt erbjudande. Därutöver, med hänsyn till att Bolaget redan utfört lyckade pilottester med bland annat Trygghetsrådet, anser Analyst Group att Bonzun Evolve nu är rätt positionerade för att möta ett stort inflöde av personer som hamnar under omställning till följd av en försvagad ekonomi. Evolve förväntas bidra med en grund och stabilitet för Bonzuns fortsatta satsning på patientsstöd, Bonzun IVF.



Bonzun IVF befinner sig i en spännande uppskalningsfas där applikationen redan idag finns översatt på sex olika språk och har cirka 25 000 användare globalt i över 95 länder. IVF-behandlingar är emotionellt påfrestande och kostsamma, drop-out-rate ligger på cirka 60 % efter en misslyckad IVF-cykel, trots att det krävs i genomsnitt tre cykler för en graviditet. Med appen Bonzun IVF kan kliniker minska antalet avhopp efter en första misslyckad cykel från 60 % till 18 %

, vilket skapar goda möjligheter för kliniken att minska patientomsättningshastigheten och därigenom förbättra intäktsströmmarna. Det finns därför starka incitament för kliniker att avhjälpa patienternas påfrestningar för att de ska orka göra de ytterligare behandlingar som statistiken visar krävs för att bli gravida. Således anser Analyst Group att det råder goda möjligheter för Bonzun att växa affären inom B2B, vilket förväntas medföra återkommande intäkter i större volym, parallellt med prenumerationsintäkter från konsumenten ”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.



”Genom pågående företrädesemission om cirka 15 MSEK är det Bonzuns ambition att skala upp produktportföljen genom att utöka Bolagets säljinsatser, exekvera på befintliga avtal samt konvertera de orders som är under förhandling till kommersiella avtal. Analyst Group anser att Bonzun har en spännande pipeline med projekt, såsom ramavtalet med Trygghetsrådet, vilket innefattar cirka 35 000 företag och ca 1,1 miljoner anslutna tjänstemän, samt samarbetsavtalet med Wordapp för bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer och i förlängningen även marknadsföring av Bonzun IVF. Sammantaget uppskattas Bonzuns pilotprojekt till ett potentiellt ordervärde överstigande 50 MSEK, vilket kan ställas i relation till Bolagets pre-money värdering om 7 MSEK, något som Analyst Group anser indikerar att en investering i Bonzun bjuder in till en attraktiv risk-reward”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.



Läs mer här















Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se