Nexam Chemical tar första större ordern från Sydkorea

Nexam Chemical har vid två tidigare tillfällen under hösten 2022 informerat om en ny affärsrelation i Sydkorea. Den nya kunden har successivt gått från ett större industriellt försök att reparera återvunnen plast till att nu gå in i en mer reguljär situation. Det innebär att kunden lägger order för ett tidsintervall, vilket är ett tecken på att projektet går in i en kontinuerligt kommersiell fas som vanligtvis varar under en länger period, oftast flera år.

”Att vi tar oss från lab-prover till pilotskala och sedan till industrialisering är precis det vi strävar efter i alla projekt. Denna gång har det dock gått mycket fortare än det brukar, vilket är extra glädjande. Att det dessutom rör vår offensiva satsning inom Reactive Recycling stärker vårt självförtroende på marknaden,” säger Johan Arvidsson, vd på Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

2023-01-09 Korea SWE





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se