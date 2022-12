Rizzo Group ingår nytt bankavtal med Nordea

STOCKHOLM (30 december 2022) – Rizzo Group AB ("Rizzo Group" eller "Bolaget") har i dag ingått ett avtal med Nordea om villkor och förutsättningar för förlängningen av Bolagets krediter hos Nordea.

Som kommunicerades den 30 juni 2022 ingick Bolaget ett finansieringsavtal med Nordea den 30 juni 2022 med slutdatum den 31 december 2022. Bolaget har nu ingått ett nytt bankavtal med Nordea som innebär att Bolagets nuvarande finanseringsupplägg med Nordea förlängs på i allt väsentligt de villkor som gällt tidigare. Det nya bankavtalet löper ut den 30 juni 2023. Förändringarna i bankavtalet innebär i huvudsak att (i) ett nytt lån om 65 MSEK ingås som ska amorteras med 1 MSEK per månad från och med den 28 februari 2023, (ii) en ny checkkredit ingås om 40 MSEK, (iii) ett nytt lån om 2 885 806 SEK ingås som ersätter befintligt lån, vilket ska amorteras på de villkor som gällt sedan tidigare, (iv) Varenne AB och Ulf och Bo Eklöf Invest AB ställer ut ett generellt borgensåtagande om 65 MSEK som ersätter det befintliga borgensåtagandet med samma belopp, (v) Varenne AB ställer ut en separat borgensförbindelse för lånet i punkt (i) om 5 MSEK, samt (vi) Ulf och Bo Eklöf Invest AB ställer ut en separat borgensförbindelse för lånet i punkt (i) om 2,5 MSEK. De separata borgensförbindelserna i punkt (v) och (vi) ersätter tillsammans den befintliga borgensförbindelsen som uppgår till 7,5 MSEK.

Borgensåtagandena är solidariska och ställs ut i tillägg till de tidigare säkerheter som Nordea erhållit tidigare. Borgensåtagandena kan under vissa förutsättningar frisläppas när Bolaget under minst två kvartal samt två kvartalsrapporter i följd har redovisat en EBITA som uppgått till minst 46 MSEK och en soliditet om minst 30 procent, dock tidigast den 31 augusti 2024. I det fall lånet i punkt (i) amorteras ned till 57,5 MSEK så ska 7,5 MSEK av borgensåtagandena frisläppas under förutsättning att Nordea då inte har framställt krav mot någon borgensman. Resterande del av borgensåtagandet ska efter ett sådant frisläppande löpa vidare oförändrat.

Bolaget har vidare åtagit sig att tillse att koncernens EBITDA-nivå inte understiger vissa fastställda nivåer. EBITDA-nivå ska beräknas kvartalsvis som ett rullande 12-månadersvärde, baserat på koncernens budget, med ett s.k. headroom om 25 procent. Följande mättidpunkter fastställs i bankavtalet: 28 februari 2023, 31 maj 2023, 31 augusti 2023, och 30 november 2023. Bolaget ska också senast 21 dagar efter respektive månadsskifte lämna månadsrapporter till Nordea över koncernens resultaträkning.

Bankavtalet är villkorat av att Bolaget genomför en nyemission om 100 MSEK senast den 31 mars 2023, och om en nyemission inte har genomförts senast den 31 mars 2023 har Nordea rätt till förtida uppsägning av detsamma.

Som kommunicerades den 23 november 2022 utreder Bolaget möjligheterna att genomföra en nyemission för att därigenom säkra Bolagets kapitalbehov för att nå lönsamhet, och som då kommunicerades är målsättningen att en sådan nyemission ska vara garanterad till åtminstone 50 procent. Med anledning av villkoret i bankavtalet kommer Bolaget att aktivt arbeta vidare med planeringen av en nyemission. Bolaget avser att återkomma med mer information när arbetet har resulterat i en tillräckligt konkret plan för nyemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: jonas.stille@rizzogroup.se



Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 12:30 CET.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 70 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se



Rizzo Group

+46 8 508 99 200

info@rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se