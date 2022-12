Tre steg tillbaka - istället för besked om utlovat elprisstöd…

Under torsdagen kallade energi- och näringsminister Ebba Busch till presskonferens för att ge företagen det efterlängtade beskedet som många väntat på! När kan de små och medelstora företagen förvänta sig det utlovade stödet för de gastkramande elpriserna? När kommer det pengar? Men i stället för ett besked om när, fick företagen ett hårt besked. Det föreslagna stödet är inte förenligt med EU-förordningar om statsstöd. Det innebär att allt det arbete som Svenska kraftnät gjort sedan i augusti beträffande företagen nu måste göras om.

Beskedet är svårt att ta in

För en liten företagare som har varit pressad av galna elpriser under snart ett år är det mycket svårt att förstå hur en myndighet lyckats arbeta med ett återbäringsförslag i snart fyra månader utan att under tiden kontrollera om det ens är lagligt? För många små företag är detta julbesked dödsstöten som innebär en spik i dörren, stängt företag, och anställda som får gå hem. Eller som en politiker skulle uttryckt sig – beskedet är dålig arbetsmarknadspolitik.

Dubbla ministerposter är svårt att klara av

Det blir uppenbart att energiministern inte klarat ut sitt uppdrag avseende de löften som gavs före valet. Ett snabbt stöd till medborgare och företag för att rädda jobben. Samtidigt som jobbet som näringsminister inte heller sköts bra, i alla fall inte avseende de små och medelstora företagen. Möjligen kan de riktigt stora företagen som producerar el, vara nöjda med Ebba Busch arbete. Vanligt folks och små företags konton töms på pengar och slussas till ett fåtal stora elproducenter, svenska kraftnät och staten. Men de mindre företagens villkor glöms bort. Det är svårt att hinna med att sätta sig in i dessa företags situation, den ser så olika ut eftersom de är så många. Närmare 1 miljon små och medelstora företag känner sig idag svikna av den näringsminister som borde försvar dem och deras villkor.

En småföretagarminister för jobben, och de minsta företagens skull

Det har varit uppenbart länge att näringsministern, oavsett om denne kommer från en vänsterregering eller numera en högerregering inte hinner med de ca 1 miljon mindre företagen. Med makten kommer stora frågor för stora företag som alltid får företräde. Småföretagen kommer i sista hand, och då är dagen redan slut. Sverige behöver en dedikerad småföretagarminister som startar dagen med att arbeta för utveckling i småföretagen. 1 miljon små och medelstora företag skapar 4 av 5 nya jobb och för att detta skall fortsätta behöver deras villkor bevakas och förbättras. Eftersom elprisstödet gick i baklås kan en Småföretagarminister föreslå och genomföra en paus i arbetsgivaravgifterna till de minsta företagen under tiden Svenska kraftnät grubblar på en ny variant. Det kan genomföras snabbt i Skatteverkets system, och direkt förstärka företagens kassa. Det skulle rädda företag undan konkurs och låta anställda behålla sina jobb.

