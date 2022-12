iCoat Medicals läkemedelskandidat kan innebära ett paradigmskifte på den globala transplantationsmarknaden ⎮ #InvestTalks

Berätta om iCoat Medical och er affärsidé

–Vi är ett läkemedelsbolag vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ samt skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet av organ ämnade för transplantation. Vår produktkandidat, TUM012, har potential att transformera transplantationsmarknaden. Produkten bygger på 25 års akademisk forskning och utveckling.

Ni har utvecklat en produktkandidat, TUM012, som potentiellt kan möjliggöra fler organtransplantationer. Berätta mer om den.

–Alla organ som transplanteras löper risk att drabbas av ischemi-reperfusionsskada på grund av syrebrist till cellerna, vilket innebär att patientens immunförsvar aktiveras och attackerar de skadade cellerna. TUM012 skyddar ischemiska celler mot immunförsvarets attacker och minskar därmed risken för inflammation och avstötning. Prekliniska studier visar entydigt att TUM012 förbättrar njurars funktion efter transplantation.

Ni är verksamma på den globala organtransplantationsmarknaden. Hur skulle du beskriva den kommersiella potentialen för er läkemedelskandidat TUM012?

–Transplantationer av organ är en välbeprövad behandlingsmetod. Globalt genomfördes nästan 130 000 organtransplantationer under 2020 och antalet transplantationer har under de senaste 20 åren ökat med i genomsnitt 7% per år. Njursjukdomar fortsätter att vara en av våra mest utbredda sjukdomar och de drabbade lever i en svår tillvaro. En njurtransplantation gör det möjligt för dessa personer att återgå till ett vanligare liv igen. Det råder dock ett kraftigt underskott på tillgängliga njurar för transplantation över hela världen och idag kan endast 10 procent av de globala transplantationsbehoven mötas. Med våra produkter hoppas vi göra fler njurar tillgängliga för transplantation.

TUM012 kommer initialt att användas för njurar men planen är att produkten ska kunna användas även vid andra organtransplantationer, exempelvis hjärta. Transplantationsmarknaden är stor och icke-cyklisk. Vi estimerar att mer än 200 000 transplantationer kommer att utföras år 2025 då TUM012 väntas vara redo för kommersiell lansering.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av TUM012?

Vi genomför just nu vår fas 1 studie ATMIRe på Skånes universitetssjukhus i Malmö och förväntar oss att den är klar i mitten på 2023. Än så länge utvecklas studien väl och vi har hittills inte noterat några allvarliga biverkningar. Studien syftar till att bevisa att TUM012 är en säker produkt och kommer ligga till grund för den tilltänkta efterföljande multicenter-studien, som vi planerar att inleda kring årsskiftet 2023/2024. Ambitionen är att den studien ska vara registreringsgrundande och ligga till grund för en kommersiell lansering.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

–Vi samarbetar med investmentbanken ABG Sundal Collier och vår ambition är att genomföra en notering av bolaget på Nasdaq First North under fjärde kvartalet 2023.

Vilka faktorer gör iCoat Medical till ett intressant bolag för framtida presumtiva aktieägare?

–Vi har utvecklat en läkemedelskandidat som riktar sig till en mångmiljardmarknad som karakteriseras av ett omfattande medicinskt behov. Vi har dessutom möjlighet att utveckla en läkemedelskandidat som saknar direkt konkurrens. Den globala organbristen växer för varje år och med vår produktkandidat kan vi göra livsavgörande skillnad för människor som väntar på att exempelvis ta emot en transplanterad njure. Genom att förlänga en njures livstid blir antalet möjliga donatororgan större och fler patienter kan få ett organ donerat.

Fakta: iCoat Medical är ett läkemedelsbolag som bedriver klinisk forskning för att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador. iCoat Medicals produktkandidat TUM012, som bygger på 25 års forskning och utveckling i samarbete med ledande akademiska institut, är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Under fjärde kvartalet 2023 planerar iCoat Medical en notering av bolaget på Nasdaq First North.

