Velvet Cichlid offentliggör erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Sleep Cycle

Den 19 december 2022 offentliggjorde Velvet Cichlid AB (”Budgivaren”), ett bolag kontrollerat av ett konsortium bestående av GLA Invest SA, MCGA AB, h265 AB samt Petter Wallin (”Konsortiet”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ) (”Sleep Cycle”) att överlåta samtliga aktier i Sleep Cycle till Budgivaren för 42,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) har i dag den 20 december 2022 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Budgivarens webbplats (www.better-sleep.se) och kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Förtyckta anmälningssedlar och förfrankerade svarskuvert kommer att distribueras till aktieägare i Sleep Cycle vars innehav är direktregistrerat i eget namn hos Euroclear Sweden AB per den 19 december 2022. Aktieägare i Sleep Cycle vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningssedel. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds i dag den 20 december 2022 och avslutas den 31 januari 2023 kl. 15.00. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 2 februari 2023, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 6 december 2023.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att, vid ett eller flera tillfällen, senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Rådgivare

Budgivaren och Konsortiet har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

All information om Budgivarens Erbjudande till Sleep Cycles aktieägare finns på följande hemsida: www.better-sleep. se .

Ytterligare information

Alexandra Barganowski, Fogel & Partners

Telefon: +46 720832750

E-post: alexandra.barganowski@fogelpartners.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 december 2022 kl.08:50.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Budgivaren avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion Order 2005).

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens och Sleep Cycles kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Carnegie är inte ansvariga gentemot någon annan än Budgivaren och Konsortiet för rådgivning i samband med Erbjudandet.

