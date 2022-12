Tilläggsköpeskillingen för Rahalaitos fastställd till 3,4 MEUR

Speqta AB (publ) (”Speqta”) är överens med Sambla Group AB (”Sambla”) om beloppet för tilläggsköpeskillingen för försäljningen av Eone Oy (“Rahalaitos”) som skedde i slutet av 2021. Tilläggsköpeskillingens belopp har fastställts till 3,4 MEUR (cirka 36,8 MSEK) och betalas i slutet av december 2022. Kassatillskottet kommer att stärka Speqta ytterligare finansiellt.

Speqta förvärvade Rahalaitos i januari 2020 och erlade en köpeskilling om 23,5 MEUR. I november 2021 ingick Speqta ett avtal med Sambla om försäljning av Rahalaitos för en kontant köpeskilling om 37,5 MEUR (cash free basis), och en kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 8,0 MEUR. Tilläggsköpeskilling baserades på två parametrar, utfallet av intäkterna samt EBITDA i Rahalaitos för perioden från och med den 1 november 2021 till och med och inklusive den 31 oktober 2022. Rahalaitos har presterat bra under Speqtas ledning, speciellt under de sista månaderna under perioden, och intäkts-parametern nådde 85%, medan EBITDA-parametern uppgick till 0%. Det fastställda beloppet för tilläggsköpeskilling är därför 3,4 MEUR (cirka 36,8 MSEK), och kommer att betalas till Speqta i slutet av december 2022. Nettokassainflödet till Speqta är uppskattat till 34,2 MSEK, efter kostnader kopplade till tilläggsköpeskillingen.



Tilläggsköpeskillingen kommer att stärka Speqtas finansiellt och dess position som en finansierad skuldfri startup med ett attraktivt erbjudande inom e-handel.



Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

"Jag är mycket stolt över det samarbetet vi haft med Rahalaitos teamet under earnout-perioden. Rahalaitos har bevisat att de är den ledande låneförmedlare i Finland och vi önskar en fantastisk framtida utveckling med Sambla. Kassatillskottet kommer att stärka vår finansiella position med vår tjänst www.bidbrain.com."



Samblas VD Per Österström kommenterar:

"Jag är imponerad över spurten Rahalaitos har gjort och ser nu fram emot att jobba närmare med dem. Deras kunskap och färdigheter om den finska marknaden är något som kommer stärka Sambla i vår resa att bli den ledande jämförelseplattformen för konsumentlån och bolån i norra Europa."



