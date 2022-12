Möjlighet att investera i ett läkemedelsbolag med en unik teknikplattform med godkännande i sikte

Klaria Pharma är ett plattformsbolag som utvecklar nya läkemedelsformuleringar av befintliga läkemedel genom Bolagets alginatfilm som tillåter Klaria att administrera läkemedel transmukosalt, vilket innebär att läkemedlen tas upp via munslemhinnan. Detta medför att läkemedel som normalt ges via injektion och nässpray, eller som inte kan ges oralt på grund av att mag- och tarmsystemet medför ett suboptimalt läkemedelsupptag, istället kan administreras på ett okomplicerat, tillgängligt och behagligt vis för patienten, vårdgivare och anhöriga. Bolaget strävar efter att, genom att nyttja den patenterade alginatfilmen, skapa en bred produktportfölj av behandlingsalternativ som förenklar medicinering för patienter och vårdgivare i samarbete med andra läkemedelsbolag som besitter en kommersiell förmåga att framgångsrikt lansera läkemedel och driva försäljning. Genom att nyttja Bolagets plattformsteknologi kan Klaria effektivt bedriva forskning och utveckling och strukturerat ta fram nya produktkandidater, varefter Bolaget kan sluta nya utvecklingsavtal med läkemedelsbolag, vilka finansierar utvecklingsprocessen. När utvecklingsstadiet har avslutats sluts därefter ett kommersiellt avtal med samarbetsparten, varigenom Bolagets målbild är att successivt bygga en allt större portfölj av intäktsgenererande alginatfilmsprodukter.



Genom pågående nyemission om cirka 74 MSEK är det Klarias ambition att investera

i och förbättra teknologiplattformen samt genomföra regulatoriska processer och kliniska studier som möjliggör avyttring av projekt till externa partners. Vidare ska Bolaget lansera Sumatriptan Alginatfilm (”SAF”) på utvalda marknader och bygga upp marknads- och supportfunktioner tillsammans med distributörer och partners, samt etablera processer för ökad produktionskapacitet, minskade produktionskostnader och administrativa rutiner för stöd till affärsverksamheten.



Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar





”En investering i Klaria ger exponering mot en unik teknologiplattform, vilken väntas ha flertalet fördelar mot konkurrerande tekniker. Den alginatbaserade filmen, vilken placeras på insidan av kinden och därmed fäster på slemhinnan för att leverera läkemedlet direkt in i blodomloppet, bidrar till ett jämnare, behagligare och mer effektivt upptag jämfört med injektioner eller tabletter, vilket bland annat underlättar dosering för läkare och brukare. Jämfört med injektionssprutor har även Klarias lösning tydliga bekvämlighetsrelaterade fördelar. Vidare ska Bolagets film inte lösas upp i salivet, varför läkemedlet inte sväljs ned i magen likt andra liknande alternativ som exempelvis stärkelsebaserade filmer eller sprayer, därmed kan en större andel av substansen levereras till blodomloppet. Vi anser att de fördelarna som Bolagets teknologi har mot andra lösningar för upptagning av läkemedel, skapar en minst sagt tydlig konkurrensfördel. Med tanke på att Klaria riktar sig mot flera olika läkemedel får investerare exponering mot flera marknader, där exempelvis marknaden för läkemedel för behandling av migrän, vilket Bolagets produkt Sumatriptan Alginatfilm adresserar, väntas växa med en CAGR om ca 9 % fram tills år 2029 för att då uppnå ett värde om 4,7 miljarder dollar. Detta påvisar att Bolaget endast behöver nå en liten del av marknaden för att uppnå en substantiell omsättning.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group, och fortsätter:



”Det faktum att Bolaget har ingått flera samarbetsavtal med olika läkemedelsbolag ser vi som minst sagt validerande och ett bevis på att dessa läkemedelsbolag ser betydande fördelar med Klarias teknologi. Att utvecklingsfaser dessutom resulterar i intäkter innebär att Klaria kan bedriva en finansierad utveckling. I takt med att produkterna utvecklas, och sedan blir redo för kommersialisering, kan licensavtal ingås varpå detta kan komma att resultera i betydande kassaflöden för Klaria. Det anser vi är en tydlig fördel beträffande affärsmodellen jämfört med liknande bioteknikbolag. Sammantaget anser vi att Klarias pågående företrädesemission bjuder in till en attraktiv risk reward”.





