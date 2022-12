Reltime gör sig redo för accelererad global expansion med sin banbrytande finansiella Web3 plattform

Berätta om Reltime och bolagets affärsidé

–Vi är ett syftesdrivet internationellt B2B2C-teknikbolag vars historik tog sin början på King’s College i London 2018. Vi har byggt världens första globala Web3 finansiella ekosystem ovanpå Reltimes egenutvecklade Layer 1, Proof of Authority blockchain som vi har utvecklat från grunden. Vi erbjuder en unik inkörsport till företag, exempelvis telekomoperatörer, finansaktörer med fokus på specifika målgrupper, neobanker, utmanarbanker, virtuella sport-metaverseföretag, stormarknadskedjor, köpcentra, e- handelsföretag och andra koncerner med en stor kundbas. Vi har siktet inställt på att göra decentraliserade finanstjänster till det nya normala för miljarder människor och företag över hela världen.

En tydlig global trend är att fler individer, handlare och företag vill ta tillbaka kontrollen över sin ekonomi, identitet och tillgångar på ett helt nytt sätt. Hur stöttar Reltimes teknikplattform den utvecklingen?

–Vi tror på styrkan i att lägga finansiell makt helt och hållet i händerna på människor och företag. Med vår embedded finance teknikplattform, decentraliserar vi den finansiella makten tillbaka till människor, handlare och företag över hela världen. Våra kunder är exempelvis telekomoperatörer med miljontals kunder. Genom att ansluta sina kunder till vår finansiella plattform erbjuds de helt nya möjligheter att flytta, låna ut, låna, tjäna, satsa, interagera och handla i cirka 150 länder, inom loppet av sekunder, utan mellanhänder.

Vi har även byggt in en identitet i tekniken, vilket säkerställer att det blir mycket lättare att föra över pengar till andra utan att behöva fråga mottagaren om sitt kontonummer eller IBAN innan pengarna skickas. Reltime har även byggt en automatisk onboarding och eKYC-process som säkerställer att våra kunder kan överföra pengar till andra på ett enkelt och mer användarvänligt sätt, men självklart enligt gällande regelverk.

Neobanking är en stark internationell trend. Vad kan ni erbjuda i form av white label lösningar för företag som vill kunna erbjuda sina befintliga kunder banktjänster?

– Vår plattform ger exempelvis telekomoperatörer runtom i världen rätt förutsättningar att bygga en neobank på endast tre veckor. Våra kunder kan bygga sin egen "bank" baserat på sitt eget varumärke och sina egna erbjudanden och därigenom på ett enkelt, lönsamt och smidigt sätt kunna stärka sitt erbjudande med finansiella tjänster till sin existerande kundbas, including digitala plånböcker and internationella överföringar.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser planerna ut för en eventuell börsnotering?

–Att notera verksamheten finns absolut med på vår framtidsagenda under i 2023. Vårt mål är att inleda samarbete med tio 10 internationella B2B2C-partners över hela världen under 2022, vilket vi redan lyckats uppnå. 2023 är ambitionen att ha inlett strategiska samarbeten med 35 B2B2C-partners på fyra kontinenter, som i sin tur representerar miljontals slutanvändare. Vi har inlett dialog med ett stort antal aktörer som i dagsläget överväger att erbjuda sina kunder finansiella tjänster via neobanking. Vi förbereder nu bolaget för en notering och planerar att noteras så snart vi nått en tillräcklig lönsamhet och mognad, vilket vi förmodligen uppnår under 2023. Det är självklart också viktigt att marknadsförutsättningarna är de rätta.

Fakta: Reltime har sitt huvudkontor i Oslo och har byggt världens första globala finansiella Web3 platform. Reltime är ett syftesdrivet Web3- och Metaverse-teknikföretag som erbjuder lönsamma, disruptiva och banbrytande lösningar baserat på sin egenutvecklade technologies till B2B2C-partners över hela världen.

Hemsida: www.reltime.com/pitch

Finansiell rådgivare: Eminova Partners AB



