Epiprotect minskar kostnaden för svårläkta bensår med 83%

En sammanställning av data från patienter som behandlats vid S2Clinic under perioden 2019-2022 visar att kostnaden för behandlingen av dessa patienter minskade med ca 83 % jämfört med den behandling de fått innan de behandlades med Epiprotect på S2Clinic och resulterade dessutom i läkta sår i 100% av fallen.

9 patienter med totalt 12 venösa bensår ingick i sammanställningen och hade haft bensår i sammanlagt ca 21 år (medeltalet uppgick till 20.8 månader per sår) innan behandling med Epiprotect inleddes. Baserat på publicerade data från det svenska sårregistret RiksSår gällande kostnad för behandling av venösa bensår hade dessa patienter en sammanlagd behandlingskostnad på över 1,5 miljoner SEK eller en medelkostnad på127 400 SEK per sår. Den totala behandlingskostnaden med Epiprotect fram till läkt sår var 254 400Kr eller en medelkostnad på 21200 SEK per sår. Utöver en reducering av behandlingskostnaden läkte även samtliga behandlade sår vilket ger en besparing på ca 6300kr per patient för varje månad som patienten är fri från sår.

Venösa bensår i Sverige resulterar i direkta kostnader på ca 666 miljoner SEK årligen. Dessa kostnader skulle enligt denna sammanställning kunna reduceras med över en halv miljard SEK årligen om Sveriges regioner använde Epiprotect istället för konventionella metoder.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-02 15:54 CET.

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se







Certified Adviser

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: www.vatorsec.se

Epost: ca@vatorsec.se

