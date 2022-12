Nordic Choice Hotels väljer Zaplox som partner för mobila nycklar

Med över 220 hotell och 41 500 rum i 5 länder är Nordic Choice Hotels en av Nordens största hotellkedjor. Kedjan har länge legat i framkant vad gäller digital innovation och redan 2018 introducerade man mobila nycklar på ett 50-tal av sina hotell. Efter pandemin ser man ett behov att fortsätta utvecklingen av mobila nycklar samtidigt som man letat efter en lösning för att effektivt introducera tjänsten på ytterligare hotell.

Zaplox har mångårig erfarenhet av att utveckla digitala lösningar som skapar värde för både gäster och hotell. Det nya avtalet med Nordic Choice Hotels innefattar Zaplox nyckelcentriska SDK vilket nu integreras i kedjans mobilapp. Samarbetet bidrar till att Nordic Choice Hotels kan ta nya digitala steg utan ökad resursavsättning, samtidigt som det möjliggör för kedjan att fortsatt ligga i framkant när det gäller användandet av ny teknologi på marknaden.

“Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att vara en del av Nordic Choice Hotels fortsatta resa som digital innovatör i reseindustrin. Sedan Zaplox grundades år 2010 har vi stöttat hotell i deras ambition att erbjuda sina gäster den bästa möjliga upplevelsen. Nordic Choice Hotels har i sin tur en ambition att vara "bäst i klassen på hotellupplevelser" och vi ser fram emot att genom ett nära samarbete skapa nya digitala möjligheter för att ta deras redan fantastiska gästresa till nästa nivå. Allt för att erbjuda gästerna ute på hotellen en exceptionell upplevelse - idag och imorgon,” säger Tess Mattisson, VD för Zaplox.

“På Nordic Choice Hotels har den digitala gästresan länge stått högt på agendan och för att vi i framtiden ska fortsätta vara relevanta för våra gäster behöver vi göra gästupplevelsen ännu mer sömlös och digital. Zaplox är en viktig pusselbit i det arbetet och vi är glada att kunna påbörja implementeringen redan i början på nästa år” säger Christian Lundén, VP Strategic Growth på eBerry by Nordic Choice Hotels.

Likt Zaplox delar Nordic Choice Hotels en passion för att utveckla lösningar som stöttar både nuvarande och framtida behov hos den moderna hotellgästen. Detta märks inte minst på den gemensamma planen att gå live med den nya lösningen redan under första kvartalet 2023.

Utrullningen av mobila nycklar sker i tre etapper; Först ut att gå live är de 50-tal hotell som redan idag använder mobila nycklar. Sedan introduceras tjänsten på ytterligare 50 hotell som har kompatibla hotellås och därefter rullas detta stegvis ut på resterande hotell i kedjan.

”Den gemensamt satta planen är att vi innan utgången av Q3 2023 ska vara live med minst 100 hotell. Den digital mognaden hos Nordic Choice Hotels och det faktum att 50 av hotellen redan använder mobila nycklar gör det möjligt för oss att tillsammans genomföra en snabb implementation,” avslutar Tess.

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD

E-post: tess.mattisson@zaplox.com

Telefon: +46 70 690 78 00

Alternativt: ir@zaplox.com









Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022, kl.11.00.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse, med kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribution av mobila nycklar. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller levererar en kostnadseffektiv varumärkesprofilerad app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Produktportföljen integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

Om Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med över 200 hotell i Norden och Baltikum. Företaget marknadsför kedjorna Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel och Clarion Collection samt 39 fristående hotell och longstaybolaget Strawberry Living. Samtliga hotell är miljöcertifierade enligt ISO 14001. www.nordicchoicehotels.se



