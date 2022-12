Fallande aktiekurs på grund av felaktig analys

Igår fick Kiliaros aktieägare ta del av felaktiga uppgifter om att bolaget är på väg in i konkurs vilket ledde till att en del sålde av sina innehav i panik. Kiliaro-aktien sjönk med 26% under torsdagen på grund av den falska informationen från analysbolaget Kalqyl. Kiliaro gratulerar nu alla nya aktieägare som fick tag på billiga aktier och beklagar alla som sålde av i tron på den falska ryktesspridningen.

- Tyvärr kan man inte alltid lita på det man läser, trots att informationen kommer från ett analysföretag som uppenbarligen inte har rätt kunskap och kompetens. Bolag som har ett rörelsekapital som räcker mindre än tre månader blir granskade av Nasdaq och listas på en speciell lista för att informera marknaden om utmaningen hos bolaget. Kiliaro är inte med på någon sådan lista vilket Kalqyl borde vara väl medvetna om. Återigen väldigt tråkigt att ett analysbolag publicerar missvisande information säger Kiliaros VD Elie Komo.

Kiliaro finansieras av kapitalbolaget First Venture som igår meddelade att de kommer att fortsätta att backa bolaget finansiellt. Kiliaro har en aktiv handel i aktien och har under hösten haft den största procentuella tillväxten på Nasdaq under löpnade 12 månader. Bolaget är under stark expansion med en intensiv produktutveckling och många strategiska partnerskap knutna och som kommer att rullas ut närmaste månaderna.

Jag hoppas alla som blev vilseledda och sålde av igår hinner köpa tillbaka sina innehav nu innan aktiekursen klättrat tillbaka. Vadå konkurs, vi har ju precis börjat?! säger bolagets grundare Arian Bahrami, med ett leende. Kiliaro är ett innovativt tech-bolag med nya funktioner och tjänster som fyller ett behov som saknas idag på Internet. Vi har en unik idé, rätt timing och starka finansiärer som tror och backar vår mission. Kiliaro kommer eka stort i världen.



För kontakt och mer info, vänligen kontakta:

Elie Komo, VD

Mail: Elie@Kiliaro.com

Telefon: 072 - 333 30 26







