CHROMOGENICS OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ) ("ChromoGenics" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 6 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 48,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 11 977 794 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 45,3 procent av Företrädesemissionen, och 941 492 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3,6 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 8 240 726 units eller cirka 31,2 procent, tilldelas emissionsgaranter och ChromoGenics tillförs därmed totalt cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 29 november 2022 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 48,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 11 977 794 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 45,3 procent av Företrädesemissionen, och 941 492 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3,6 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 8 240 726 units eller cirka 31,2 procent, tilldelas emissionsgaranter. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 7,0 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin (under antagande att samtliga garanter väljer kontant ersättning). Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att möjliggöra fortsatt tillväxt och finansiera en uppskalning av Bolagets försäljning.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i prospektet som offentliggjordes den 8 november 2022.

Verkställande direktör Fredrik Fränding kommenterar:

”Jag vill tacka våra aktieägare, både nya och de som stöttat och trott på oss genom åren, för ert förnyade förtroende. Vi har tagit viktiga steg i vår strategiska riktning, där vi har sänkt våra kostnader, ökat fokuset på vår kärnkompetens och börjat bygga samarbeten i Europa. Trots en osäker konjunktur ser vi ett fortsatt starkt intresse för att vidta åtgärder för att ställa om fastighetsbranschen. Skenande elpriser, ett ökande globalt hållbarhetsfokus och varma somrar skapar ett allt större behov av förändring och stora möjligheter för oss och våra hållbara lösningar.”

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 21 160 012 SEK till sammanlagt 28 213 329 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 105 800 060 till sammanlagt 141 066 645. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 75,0 procent.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 fullt utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 12 696 007,2 SEK till sammanlagt 40 909 336,2 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 63 480 036 till sammanlagt 204 546 681. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 31,0 procent och en total utspädningseffekt om cirka 82,8 procent.



Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market kommer pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner av serie TO 5, vilket beräknas ske omkring vecka 51 2022.

Handel med nya aktier och teckningsoptioner

De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 äger rum, vilket beräknas ske omkring vecka 51 2022.

Teckningsoptionerna av serie TO 5, med kortnamn CHRO TO5 och ISIN-kod SE0019070442, avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 äger rum, givet att förutsättningarna för upptagande till handel, bl.a. avseende spridning, är uppfyllda.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD

Tel: +46(0)72 249 24 62

Email: info@chromogenics.com

Om denna information

Denna information är sådan som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 kl. 18:15 CET.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChromoGenics i någon jurisdiktion, varken från ChromoGenics eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Varje förvärv av Units i ChromoGenics i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 8 november 2022.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Följande bilagor finns för nedladdning:

ChromoGenics offentliggör utfall i företrädesemissionen - 221201





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se