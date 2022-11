Buyersclub slog rekord under Black Week

Sweden Buyersclub AB (“Buyersclub” eller “Bolaget”) meddelar under onsdagseftermiddagen att försäljningsrekord har slagits under den gångna Black Week-helgen.

Med en stabil försäljningsökning från oktober i ryggen och framgångsrika kampanjer under Black Week ser Bolaget med tillförsikt fram mot julhandeln. Trots rapporter om en vikande e-handelsmarknad under Black Week ökade Bolaget sin försäljning under Black Friday-helgen i jämförelse med 2021.

“Vi har haft ett högt tryck och genomförde framgångsrikt våra kampanjer vilket resulterat i både försäljningsrekord och rekord i nya prenumeranter. Försäljningsökningen sker samtidigt till en förbättrad kundanskaffningskostnad. Förbättringar i tjänsten, såsom att kraftigt öka produktutbud och ändra cashback till direktrabatt har givit önskade effekter.”, säger Emil Henriksson VD på Sweden Buyersclub.

För mer information, kontakta

Emil Henriksson – VD, Sweden Buyersclub

emil.henriksson@buyersclub.se

+46 73 37 71 937

Om Buyersclub

Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett närmast obegränsat produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunder erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via valfri speditör.

Det valfria medlemskapet “Plus” ger även prenumeranter fri frakt, direktrabatt samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt upp en bas bestående av fler än tiotusentals prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag.



