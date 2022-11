Foxway köper det brittiska företaget Global Resale och stärker sin position inom cirkulär IT

Foxway har förvärvat Global Resale Ltd, en ledande brittisk leverantör av livscykelhanteringslösningar för IT-utrustning. Förvärvet är ett viktigt steg i Foxways strategi att bli det ledande företaget inom cirkulär IT i Europa.

Under de senaste två åren har Foxway förvärvat flera företag med fokus på cirkulär IT. Foxway har idag mer än 1 200 anställda och en årlig omsättning på över 5 miljarder kronor. Global Resale är det andra företaget som köpts upp under 2022 och kommer att stärka gruppens verksamhet med återtag, reparation och återförsäljning av datorer, samt datacenter.

Global Resale är en av Storbritanniens största partner av cirkulära IT-produkter. Företaget rapporterade en årlig omsättning på över 150 miljoner GBP under 2021 och sysselsätter mer än 100 personer. Med Global Resales huvudkontor utanför London stärker Foxway dess geografiska närvaro i Storbritannien och Europa.

- Vi är glada att kunna välkomna Global Resale till Foxway. Detta är ett strategiskt förvärv för att stärka vår position inom cirkulär IT i Europa. Vår mission är att möjliggöra hållbar teknik på marknaden, genom att erbjuda cirkulära IT-tjänster som förlänger hårdvarans livslängd och minskar dess klimatpåverkan. Med Global Resales team av experter inom cirkulär Tech kommer vi att med samlad kraft kunna förändra IT-industrin till att bli och agera mer hållbart, säger Martin Backman, VD på Foxway.

Foxway har en unik affärsmodell som möjliggör för deras kunder och partners att göra allt mer hållbara val under hela produktens livscykel. Genom att erbjuda hårdvara som tjänst, återtag, reparation och återförsäljning samt stödtjänster inom rådgivning och datainsikter, kan Foxway hantera hela livscykeln innanför de egna väggarna. Global Resale kommer att stärka Foxways produkterbjudande med ett brett utbud av elektronik som datorer och datacenter.

Global Resales starka position inom datacenter kommer att möjliggöra en expansion för Foxway inom molntjänster, ett område som Foxway avser att strategiskt expandera och fokusera på framöver.

- Vi ser fram emot att vara en del av Foxways resa framåt. Global Resale har ett starkt partnerskap och en global räckvidd. Det gör att vi kan tillföra värde till koncernen och dess kunder på en global marknad, säger Peter Jefford, Affärsområdeschef för företag på Global Resale.

- Jag är stolt över vårt team och den snabba tillväxt vi har uppnått under de senaste åren. Vi har en stor möjlighet att expandera vår verksamhet tillsammans med Foxway och att vara kundernas förstahandsval för cirkulära IT-tjänster, säger Chris Farrell, VD på Global Resale.

Howard Kennedy och Hansen Law agerade som legal rådgivare till Foxway. Finansiell Due diligence utfördes av PwC. Säljarna representerades av Houlihan Lokey som finansiell M&A-rådgivare och samt K&L Gates som juridiska rådgivare.



