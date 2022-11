Flexion genomför spridningsemission för att öka marknadskännedomen och antalet aktieägare

London, 29 november 2022

Styrelsen för Flexion Mobile Plc ("Flexion" eller "Bolaget") (Nasdaq: FLEXM) har i dag beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier till allmänheten i Sverige om högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK ("Erbjudandet"). Syftet med Erbjudandet är att öka marknadens kännedom om Flexion samt få en större spridning av ägandet i Bolaget och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien samt tillföra Bolaget kapital och finansiera tillväxtsatsningar och den fortsatta förvärvsstrategin. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 30 november till och med den 8 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.

VD Jens Lauritzson kommenterar

”Sedan noteringen 2018 har Flexion tagit en världsledande och unik position på mobilsspelmarknaden tack vare vår unika tjänst som kopplar ihop spelutvecklare med nya konsumenter. Vår starka marknadsposition har lagt grunden för den snabba tillväxten i bolaget. Det senaste kvartalet växte vi organiskt med 111 procent jämfört med samma period förra året.”, säger Jens Lauritzson, vd och medgrundare av Flexion, och fortsätter:

”Eftersom vi aldrig gjorde en traditionell IPO och roadshow har den svenska aktiemarknadens kännedom om Flexion varit låg, något vi nu vill förbättra genom den här spridningsemissionen. Vi har därför valt Avanza och deras fantastiska kundbas för att sprida budskapet om Flexion.”

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 2 100 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt.

Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 30 november till och med den 8 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.

Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet kan uppgå till högst cirka 25,3 MSEK kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.

Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare.

Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 300 aktier, och därefter i jämna poster om 10 aktier.

Flexion har idag offentliggjort ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Flexion är ett globalt snabbväxande teknologibolag som fokuserar på marknadsföringstjänster till ledande spelutvecklare. Grunden i Bolaget är distribution och marknadsföring av mobilspel i alternativa appstores från bland andra Amazon, Samsung, ONE store, Huawei, och som nyligen meddelats, Microsoft Store på Windows 11. Flexion är, enligt Bolagets bedömning, världsledande inom detta segment och genererar för de sju största spelen i Bolagets spelportfölj motsvarande cirka 10 MUSD i bruttoförsäljning per spel och år. Modellen är mycket skalbar vilket har visat sig i en låg marginalkostnad där kostnadsnivån är relativt konstant oavsett grad av tillväxt.

Flexion har, ur flera avseenden, en stark och unik position på spelmarknaden och fortsätter att växa kraftigt. De totala intäkterna under det tredje kvartalet 2022 ökade med 138 procent till 18,5 MGBP jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITDA ökade till 1,5 MGBP och kassan uppgick till 10,5 MGBP. Långsiktig tillväxt har också varit stark. Under perioden 2018 till och med 2021 har Flexion ökat sina intäkter med cirka 473 procent, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 79 procent.

Vid sidan av stark organisk tillväxt arbetar Flexion med att bredda erbjudandet och erbjuda ytterligare marknadsföringstjänster till sin kundbas, vilket är helt i linje med Bolagets strategi att vara en komplett servicepartner till spelutvecklare. Denna expansionsfas inleddes i början av 2022 då Flexion förvärvade Audiencly, en ledande aktör inom så kallad influencer marketing för spel samt investerade i Liteup Media, också aktiva inom influencer marketing för spel. Genom dessa investeringar har Flexion för avsikt att ta en ledande position även inom detta segment.

I syfte att utöka marknadens kännedom om Flexion, öka antalet aktieägare och likviditeten i aktien har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Erbjudandet. Bolagets bedömning är att marknaden där Flexion är verksamt kommer fortsätta att växa och att det kan uppstå flera intressanta investeringsmöjligheter. En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter fortsätta sin framgångsrika strategi.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 2 100 000 nyemitterade aktier och teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 30 november till och med 8 december 2022 med en rabatt om tio (10) procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet är endast tillgängligt i Sverige. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, vilket innebär att antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga 2 100 000 aktier.

Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget högst cirka 25,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 2,3 MSEK. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt, beräknat på antalet aktier i Flexion före Erbjudandet, om högst cirka 3,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier ökar med högst 2 100 000.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har den största aktieägaren Mobile Sensations Ltd, ett av Jens och Per Lauritzson helägt bolag, lånat ut 2 100 000 aktier till Avanza Bank AB.

Indikativ tidplan

Ett informationsmemorandum har idag, den 29 november 2022, offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Anmälningsperioden löper mellan den 30 november till och med den 8 december 2022 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank AB tillhanda senast kl. 17:30 (CET) den 8 december 2022.

Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 9 december 2022.

Information om tilldelning beräknas ske omkring den 9 december 2022 genom upprättande av avräkningsnota.

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Flexion i Erbjudandet.

För mer information kontakta:

Niklas Koresaar

Chief Financial Officer

+44 207 351 5944

ir@flexionmobile.com

Denna information har lämnats för offentliggörande, genom den kontaktperson som anges ovan, den 29 november 2022 kl. 18:02 (CET).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Flexion. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Flexion kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Flexion har offentliggjort idag den 29 november 2022. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Flexion för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Flexions aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Flexion anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Flexion inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

