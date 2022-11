Yvonne Pernodd och Hans Isoz förstärker styrelsen och affären för AreaChica AB

AreaChicas vision är att möjliggöra för vem som helst – inte bara inköpare – att göra en professionell upphandling med en strategi att flytta våra kunder från mejl till moln. Det är en stor och viktig uppgift – inte minst i offentlig sektor där vi behöver gå mot ett mer transparent och digitalt utnyttjande av offentliga medel. AreaChica spelar också en viktig roll i att öka samverkan mellan inköp och verksamhet med vårt systemstöd för att fånga upp alla behov av inköp och upphandling i en verksamhet, vilket skapar en proaktiv inköpsfunktion.



För att lösa stora uppgifter behövs utomordentligt kompetenta personer som hjälper oss att skapa resultat för våra kunder. Det är därför med enormt stor glädje och stolthet vi presenterar våra två nya styrelsemedlemmar Yvonne Pernodd och Hans Isoz!



Yvonne har en kandidatexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet och en MBA inom ekonomistyrning. Yvonne har varit VD under de senaste 20 åren i olika företag. Under 8 år var Yvonne ansvarig för Norden och Baltikum på WPP, Kantar Sifo. För närvarande är Yvonne VD för First Reserve AB och hon är även styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och styrelseordförande i Almega Tjänsteföretagen.



Yvonne säger så här om sitt engagemang i AreaChica ”Det ska bli väldigt spännande att få vara en del av ett bolag som revolutionerar upphandlingsarenan. Jag ser fram mot att få hjälpa företag att sänka inköpskostnaderna samtidigt som vi motverkar korruption genom ökad digitalisering."













Ny i styrelsen är också Hans Isoz! Hans har en magisterexamen i finansiering samt en MBA från Handelshögskolan i Stockholm Mellan 2011 och 2015 var Hans VD på börsnoterade Image Systems, innan han gick in i rollen som privat investerare. Isoz är styrelseordförande i det börsnoterade riskkapitalbolaget EPTI AB samt styrelseledamot i Scout Gaming AB.



Hans säger så här om sitt engagemang i AreaChica. ”Jag ser fram emot att arbeta med AreaChica som kommer att förenkla, förbättra och effektivisera hur företag gör affärer. En skalbar affär där syftet är att göra våra kunder och samarbetspartners lönsammare och säkrare arbetsgivare - det kommer göra AreaChica framgångsrikt.”



Att vi har lyckats knyta till oss så enastående personer säger att vi på AreaChica har kommit en bra bit på vägen och att vi nu får den strategiska kompetens vi behöver för att kunna fortsätta vår tillväxtresa på ett hållbart sätt. Hans och Yvonne kommer in med nya perspektiv och från två olika håll. Det är just den dynamiken som vi söker i en professionell styrelse så helt klart är det en viktig milstolpe säger grundarna Ola Lindewald Emil Hambäck Anton Muhrbeck och Per Havden.



Sedan tidigare sitter Ola Lindewald, Emil Hambäck och Magnus Johansson(SO) i AreaChicas styrelse.













Anton Muhrbeck

AreaChica AB

anton@areachica.se

070 718 37 87

