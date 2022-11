Möjlighet att investera i ett undervärderat läkemedelsbolag som tagit steget in i klinik

Aptahem utvecklar en unik läkemedelskandidat mot sepsis där det idag inte finns någon tillräckligt effektiv behandling. Under hösten 2022 har Aptahem tagit steget in i klinik med läkemedelskandidaten Apta-1, varpå de främsta värdedrivarna i närtid bedöms utgöras av uppnådda steg inom det kliniska studiearbetet. Under året så har bolaget genomfört ett antal nyckelrekryteringar, vilka skapar goda förutsättningar för att genomföra arbetet kring Fas 1-studien för Apta-1. Givet att Aptahem kan fortsätta ta viktiga steg, hänförligt till det kliniska arbetet, så bedömer vi att det finns en god uppsida avseende värderingen i aktien under kommande kvartal.



Om Apta-1:

Apta-1 är baserat på Aptahems aptamerteknologi, aptamererna består av enkelsträngat RNA (ssRNA) och är kemiskt framtagna biomolekyler. Aptamerer kan binda till förutbestämda specifika mål vilket kan användas för att bekämpa specifika proteiner som orsakar sjukdomar hos människor. På detta vis har Apta-1 potential att förhindra livshotande tillstånd som kan orsakas av sepsis, tidigare kallat för blodförgiftning, för att därigenom hindra sjukdomstillståndet från att medföra skada på kroppens organ och vävnader. Läkemedelskandidaten är både antiinflammatorisk och antitrombotisk, dessa unika egenskaper kan möjliggöra bekämpandet av sjukdomar där dessa faktorer är involverade.



Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar



Aptahem utvecklas i rätt riktning och till följd av steget in i klinik höjer vi vårt värderingsintervall, där vi i ett Bull scenario härleder ett nuvärde om 400 MSEK (360), och samtidigt upprepar vårt tidigare Bear- och Base scenario. Givet ett antagande om full teckning i den pågående emissionen under november 2022 motsvarar det ett intervall om 0,3 kr (Bear) till 1,9 kr (Bull) per aktie, med 1,3 kr per aktie i ett Base scenario. Vi ser således en fortsatt god risk reward till nuvarande nivåer.



Abionyx Pharma, noterade på Paris Stock Exchange, rekryterade under oktober 2022 den sista patienten i sin Fas 2-studie för CER-001, en läkemedelskandidat som syftar till att behandla sepsispatienter som har hög risk att drabbas av akut njursvikt. Utfallet från studien förväntas rapporteras innan årsskiftet och i skrivande stund värderas Abionyx till motsvarande 580 MSEK, vilket är ~7x högre jämfört med Aptahem. Att Aptahem befinner sig i Fas 1 motiverar en relativt lägre värdering, samtidigt som vi anser att nuvarande värderingsgap är för stort. I takt med att Aptahem uppnår milstolpar i sin Fas 1-studie, och således rör sig närmare Fas 2, borde detta minska den rådande värderingsrabatt som vi anser föreligger.







