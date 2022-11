AcuCort tecknar sitt första kommersiella avtal för bolagets läkemedel Zeqmelit™

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolaget har tecknat ett exklusivt kommersiellt avtal med det globala biofarmabolaget Kamada Ltd . , (NASDAQ: KMDA; TASE: KMDA.TA). Avtalet ger Kamada exklusiv rättighet till att marknadsföra, sälja och distribuera AcuCorts läkemedel Zeqmelit™ för bland annat behandling av akut allergi på den israeliska marknaden.

Kamada Ltd. är ett ledande globalt biofarmabolag med en väletablerad infrastruktur för marknadsföring, försäljning och distribution av kommersiella läkemedelsprodukter i mer än 30 länder. Bolaget är välrenommerat och har en stark position på sin hemmamarknad i Israel där Kamada idag distribuerar mer än 20 läkemedelsprodukter.

Enligt avtalet ansvarar Kamada för kommersialiseringen av Zeqmelit™ i Israel och har exklusiv rättighet till marknadsföring, försäljning och distribution av läkemedlet på denna marknad. Således åligger det Kamada att registrera Zeqmelit™ i Israel. Kamadas bedömning är att kunna lämna in en ansökan om registrering och marknadsgodkännande till den israeliska myndigheten MOH, Ministry of Health, under det första kvartalet 2023. Handläggningen av ansökan förväntas ta mellan 8 -24 månader.

- Vi är mycket glada över att teckna detta kommersiella avtal med Kamada för den israeliska marknaden. Kamada är ett mycket välrenommerat bolag och Zeqmelit™ kommer att komplettera deras produktportfölj inom allergi. Avtalet är en historisk och kommersiell milstolpe för AcuCort. Det är också en bekräftelse på att AcuCorts innovativa läkemedel Zeqmelit™ är kommersiellt intressant och attraherar partners, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort AB.

I utvecklingen av Zeqmelit™ har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner.





Denna information är sådan som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

Telefon: 070 365 5400

Epost: jonas.jonmark@acucort.se







Följande bilagor finns för nedladdning:

2022 11 23 pressmeddelande_AcuCort tecknar sitt första kommersiella avtal för bolagets läkemedel Zeqmelit™





