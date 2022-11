Möjlighet att investera i ett bolag med en unik stamcellsbehandling och AI-baserad cancerdiagnostik

Cline Scientific är ett life science-bolag med vision att erbjuda unika och livsförändrande medicinska lösningar inom cancerbehandling och regenerativ medicin som gör livet bättre för patienter. Bolaget uppnår detta genom att utveckla avancerade stamcellsterapier och cancerdiagnostik med hjälp av bolagets patenterade nanobaserade gradientteknologi. Denna nanoteknologi är en metod för att producera gradientytor i nanoskala och består av en yta som innehåller flera miljoner nanopartiklar i ett gradientmönster. Gradientteknologin kan användas inom flera forskningsområden och erbjuder nya lösningar på olösta utmaningar. Cline Scientific har två pågående projekt, ett projekt inom stamcellsbaserad terapi för artros, StemCART och ett projekt inom metastaserande cancerdiagnostik, CellRACE.



Cline Scientifics övergripande vision

är att tillhandahålla livsförändrande medicinska lösningar för cancerbehandling och stamcellsterapier. Bolagets affärsmodell bygger på att driva projekt fram till tidig klinisk fas för att därefter utlicensiera och/eller avyttra projekten till en eller flera kommersiella partners. För att uppnå detta och i syfte att utveckla de två projekten CellRACE och StemCART fram till klinisk fas behövs ytterligare kapital. Därför har styrelsen i bolaget beslutat att genomföra den nu pågående företrädesemissionen som vid full teckning skulle inbringa en bruttolikvid om 17 miljoner kronor.



Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar





Cline Scientific har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för metastaserande bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren, och därutöver pågår redan diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Clines verksamhet inte avspeglas i dagens kurs eftersom bolaget går snabbt framåt i sina projekt. Dock har börsklimatet under 2022 varit ogynnsamt för utvecklingsbolag likt Cline. Detta är dock inte bolagsspecifikt hänförligt till Cline då verksamheten utvecklas helt enligt plan, utan snarare en bieffekt av tillfälligt minskad riskvilja i marknaden. Till exempel har ytterligare 18 cellimplantationsexperiment på broskprover i labbet genomförts nyligen för StemCART, vilket utöver de 12 experiment som genomfördes i det första steget, visade på matrisfunktionalitet. Ytterligare teststeg pågår för närvarande med syftet att optimera läkningskapaciteten. Cline har även lämnat in nationella patentansökningar för StemCART i Kina, USA, Japan, Sydkorea och Australien under augusti månad, vilket förväntas stärka bolagets position gällande immateriella rättigheter. Nästa betydande värdedrivande händelse är att inleda de ytterligare prekliniska studier som krävs innan start av fas 1 studier. Dessa är planerade att påbörjas under andra halvan av 2023.



Ledningen i bolaget har lång erfarenhet inom life science-branschen och det finns både en stark kompetens inom forskning likväl som affärsutveckling. Patrik Sundh, som är VD och största ägare med cirka 22 % av bolaget före emissionen och cirka 12 % efter emissionen (givet full teckning), var bl.a. under sin tid på NovAseptic ansvarig för ett affärsområde som växte från nollförsäljning till en miljardomsättning globalt. Hanne Evenbratt, forsknings- och utvecklingschef på Cline, är doktor i farmaceutisk teknologi från Chalmers Tekniska Högskola, har tidigare bedrivit forskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt varit anställd på AstraZeneca med fokus på bland annat polymeranalys, vilket talar om den kompetens och erfarenhet som Cline lyckats attrahera.



För utvecklingsbolag i tidig fas är det viktigt att belysa eventuellt behov av ytterligare finansiering. Finansieringsfrågan, samt risk för misslyckad kommersialisering i något av projekten ger en osäkerhet kring framtida kassaflöden. Sammantaget anser dock Analyst Group att den kortsiktiga oron angående bolagets finansiella ställning är diskonterad, samt att det värsta sentimentet förknippad med nuvarande marknadsläge kan vara förbi, och således kan bli en värdedrivare för Cline under kommande kvartal. Likväl anser vi att Clines värdering idag inte återspeglar var bolaget faktiskt befinner sig, varför vi upprepar vårt värderingsintervall som vi kommunicerat i vår senaste analys från den 9 september 2022, där vi härlett ett intervall om 20 MSEK till 162 MSEK, med 111 MSEK i ett Base scenario. Till följd av den pågående företrädesemissionen justeras dock vårt intervall i termer av värde per aktie. Givet ett antagande om att emission fulltecknas, skulle det innebära ett värderingsintervall om 0,7 kr (Bear) till 5,3 kr (Bull), med 3,6 kr i ett Base scenario. Därmed så anser Analyst Group att en investerare, genom att delta i pågående emission där Pre-Money uppgår till 17,0 MSEK, bjuds in till en attraktiv värderingsnivå.













