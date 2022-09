Nytt avtal i Latinamerika där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

Fantasma Games kan idag meddela att Cloud Corsairs, som tidigare haft framgångsrik lansering på den engelska marknaden i juli, initialt kommer lanseras på den amerikanska marknaden i Michigan och West Virginia tillsammans med BetMGM.

Den 19:e juli lanserade Fantasma Games Cloud Corsairs på primärt den engelska marknaden, i en exklusiv lansering tillsammans med Flutter Entertainment. Tillsammans med BetMGM kommer spelet nu initialt lanseras på den amerikanska marknaden i delstaterna Michigan och West Virginia, för att senare släppas i övriga delstater. Lanseringen av Cloud Corsairs har tidigare varit framgångsrik på tidigare marknader.

”Vi har nu bevisat att våra spel är attraktiva på den amerikanska marknaden. I samband med vår första lansering i USA hos BetMGM i Michigan var Bounty Showdown topp 10 i lanseringar räknat per antal spelare inom 60 dagar från lansering, vilket visar på stort intresse av våra spel. Vi har för avsikt att släppa Bounty Showdown, Wins och Nautilus och nu även Cloud Corsair till en stor del av amerikanska operatörer under 2022, vilket vi förväntar bli en stark tillväxtmotor framgent.

Därutöver har både vi och BetMGM stora förhoppningar om att Cloud Corsairs kommer att gå ännu bättre än vår tidigare lyckade lansering av Bounty Showdown. Vi tror att Cloud Corsairs kommer att kunna prestera ännu bättre siffror och ser fram emot att se hur mottagandet för spelet blir på den amerikanska marknaden”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare på Fantasma Games.” säger Fredrik Johansson, VD Fantasma Games

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa "slots beyond gambling". Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Medallion och Elemento uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se