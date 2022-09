Dong-A ST och Beactica Therapeutics överens om att avsluta samarbete

Det Uppsala-baserade precisionsläkemedelsbolaget Beactica Therapeutics AB och det koreanska läkemedelsföretaget Dong-A ST Co., Ltd. (170900: Korea SE) meddelade idag att man kommit överens om att avsluta sitt samarbets- och licensavtal. Partnerskapet fokuserade på att utveckla nya substanser som slår mot konfidentiella målprotein av terapeutisk betydelse för cancer. Samarbetet har varit produktivt och flera innovativa substansklasser befinner sig nu i olika skeden av optimering.

Som en del av överenskommelsen kommer både Dong-A ST och Beactica Therapeutics att erhålla exklusiva globala rättigheter för vidare utveckling och kommersialisering av olika substansserier från samarbetet. Inget av bolagen kommer att ha skyldighet till milstolpsbetalningar eller utbetalning av royalties på försäljning. En ömsesidig rätt till andelar av framtida intäkter från möjliga utlicensieringar kvarstår under en begränsad tid. Finansiella detaljer har inte offentliggjorts.

“Vi har uppskattat möjligheten att samarbeta med Beactica under de senaste fem åren. Våra gemensamma satsningar har lett till viktiga genombrott.” säger Jae-Hong Park, President och forskningschef på Dong-A ST. “Ambitionen att förändra förutsättningarna för patienter som lider av livshotande sjukdomar fortsätter vi att dela med Beactica.”

“Partnerskapet med Dong-A har varit värdefullt och vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans. Att vi nu får exklusiva globala rättigheter till prioriterade substanser passar perfekt med Beacticas höjda ambition att bli ett bolag i klinisk fas.” säger Per Källblad, VD för Beactica Therapeutics. “Det är mycket positivt att dessa tillgångar nu blir helägda program i vår egen portfölj.”

Samarbetet mellan Dong-A ST och Beactica Therapeutics inleddes i oktober 2016 och expanderades i december 2018. En viktig milstolpe uppnåddes i december 2019.

Om Dong-A ST

Dong-A ST Co., Ltd. är specialiserade på identifiering, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel och medicinsk teknologi globalt. Företaget erbjuder receptbelagda läkemedel, såsom Stillen (Gastrit 2002); Zydena (Erektil dysfunktion, 2005); Motilitone (Funktionell dyspepsi, 2011); Suganon (TZDM, 2016) och även biologiska läkemedel och s.k. biosimilars. Sivextro (Tedizolid, ABSSSI) utvecklades av Dong-A ST och godkändes av amerikanska läkemedelsverket och lanserades i USA (2014) och EU (2015) av globala partners. Dong-A ST har en stark forskningsorganisation inom onkologi med fokus på immuno-onkologi och epigenetik. Dong-A ST Co., Ltd. grundades 1932 och har sitt huvudkontor i Seoul, Sydkorea. Bolaget är listat på Koreanska börsen. Mer information om Dong A ST finns på www.donga-st.com .

Om Beactica Therapeutics

Beactica Therapeutics AB är ett Uppsala-baserat forsknings- och utvecklingsbolag med djupt engagemang i kampen mot cancer. Bolaget utvecklar precisionsläkemedel mot genetiskt definierade cancertyper där det finns stora medicinska behov. Beacticas vetenskapliga strategi är fokuserad på att utveckla innovativa småmolekyler som slår mot sjukdomsprotein med s.k. syntetisk letalitet (dödlighet). Detta görs med hjälp av bolagets validerade plattform för effektiv framtagning av nya allostera modulatorer och målsökande proteinnedbrytare (PROTACs). Beactica levererar värde till patienter och bolagets aktieägare genom att driva läkemedelsprogram in i tidiga kliniska prövningar. Mer information om Beactica Therapeutics finns på www.beactica.com .

Beactica Therapeutics AB kontakt

Per Källblad M.Sc. Ph.D.

VD

per.kallblad@beactica.com

Tel: 018 56 08 80









Dong-A ST Co., Ltd. kontakt

Dr Hannah Lee

R&BD Team

e2191946@donga.co.kr

Tel: +82 31 260 5833









