Eva Redhe ny styrelseledamot i Nordic Growth Market

– Försäljningen ökade med 19 procent

Pernod Ricard, världens näst största vin- och spritproducent och moderbolag till The Absolut Company, ökade försäljningen med 17 procent till 10,701 miljoner euro för räkenskapsåret 2021/2022 (juli 2021-juni 2022). Vinsten justerad för jämförelsestörande poster ökade med 19 procent till 3,024 miljoner euro. Den globala försäljningen av Absolut Vodka ökade med 19 procent. Den totala volymen innebar ett rekord på 12,4 miljoner 9-literslådor.

Absolut Vodka har upplevt ett rekordår tack var en accelererad globalisering. Absolut Vodka är ett av spritindustrins mest globala varumärken med en närvaro på 140 marknader. Tillväxten är brett baserad och varumärket vinner mark på ett stort spektrum av marknader. Fler än tjugo av Absoluts marknader runt om i världen säljer mer än 1 miljon liter, vilket motsvarar cirka 100 000 9-literslådor, enhetsstandarden i branschen.

Europa uppvisar en diversifierad och stark utveckling, vilket ytterligare stärker Absoluts position som ledande varumärke i regionen. Länder med turismorienterade ekonomier såsom Spanien har kommit tillbaka starkt och förenar sig med högpresterande marknader som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Polen.

I varumärkets ursprungliga starka fäste USA, håller Absolut ställningen som nummer två av vodkasorterna i premiumsegmentet, vilket gynnats av att barer och restauranger åter öppnats upp.

Identifierade tillväxtmarknader i Latinamerika och Asien är på rätt spår. Absolut Vodka växer i storlek och ser ökade andelar på nyckelmarknader som Mexiko och Brasilien. I Asien drivs tillväxten av marknader som åter öppnar upp efter pandemin. Indien sticker ut särskilt med en exceptionell tillväxt.

– Vår globaliseringsstrategi fortsätter att löna sig. Ett flertal marknader i samtliga regioner ligger nu på signifikanta nivåer, säger Stéphanie Durroux, styrelseordförande och VD, The Absolut Company.

Rekordår trots stora utmaningar i den globala försörjningskedjan

Från ett tillverkande perspektiv har den globala varuflödessituationen varit dramatisk under det gångna året. Tillgången på resurser som vete, glas, aluminium och energi, liksom logistik, har varit en utmaning för hela industrin. Störningar i försörjningskedjan har lett till längre ledtider, i vissa fall de dubbla jämfört med en normal situation.

– Vi har lyckats leverera på all time high tack vare starka insatser från våra medarbetare och partners. Det är en anmärkningsvärd prestation att under rådande omständigheter lyckas leverera till så många växande marknader världen över utifrån Åhus som bas, säger Stéphanie Durroux.

Nylansering av smaksatta vodkor och färdigmixade cocktails för att möta cocktailtrenden

Intresset för smaksatt sprit ökade under pandemin sedan allt fler upptäckt glädjen i att göra cocktails hemma. Absolut Vodka har ett stort utbud av olika smaker och är väl positionerat för att dra fördel av cocktailboomen. En av årets höjdpunkter var nylanseringen av de smaksatta vodkorna. Ny design lyfter fram smakerna tydligare och gör att de står ut ordentligt på hyllan. Flera sorter har även förfinats för att bättre motsvara dagens förväntningar på ren och autentisk smak. Nylanseringen omfattar även en ny smak - Absolut Passionfruit.

Dagens konsumenter är ute efter mer premium- och hantverksmässiga erbjudanden inom den snabbväxande ready to drink-kategorin (färdigmixade drinkar). Ett skifte sker mot longdrinks och cocktails där Absolut och Malibu är med och spelar med lanseringarna av Absolut Pineapple Martini och Absolut Mango Mule, liksom den nya Malibu Cocktails-serien i USA.

Största globala kampanjen på över ett decennium

Absolut Vodka lanserade sin största globala marknadsföringskampanj på över ett decennium, BORN TO MIX, personifierande populära Absolut cocktails. Kampanjen lyfter fram varumärkets själ och värderingar – med övertygelsen om ​​att oavsett om det är drinkar, idéer eller människor så är livet som mest intressant när olikheter möts. Detta uppmärksammades också på festivaler som Tomorrowland, där Absolut Vodka samarbetade för att inkludera en mångsidig uppställning av DJ:s, och på Coachella, där Absolut bjöd in fans att träffas i metaversen.

– Cocktailtrenden är inte över, långt därifrån. På de flesta marknader är cocktails inte bara på modet, de har till och med blivit populära. Ikoniska vodkacocktails som Cosmopolitan, som skapades i och med lanseringen av Absolut Citron på 80-talet, är tillbaka, säger Stéphanie Durroux.

Främjar ett mer hållbart jordbruk

Trots rådande omständigheter är Absolut Vodka fortsatt inriktat på att leva upp till sina ambitiösa hållbarhetsmål, en fossilfri produktion till 2025 och en klimatneutral produkt till 2030. Absolut Vodka köper cirka 10 procent av allt vete som produceras i Skåne och arbetar tillsammans med cirka 400 bönder för att främja ett mer hållbart jordbruk. I år lanserade Absolut ett uppdaterat veteodlingskoncept som ger incitament till jordbrukare som genomför initiativ som minskar klimatpåverkan, ökar jordhälsan och förbättrar den biologiska mångfalden.

Malibu och Kahlua visar fortsatta positiva resultat

Försäljningen av Malibu ökade med 7 procent från en hög nivå föregående år, då man passerade ribban 4 miljoner 9-literslådor, och landar nu på 4,9 miljoner 9-literslådor. Varumärket har sett en acceleration av sitt utbud med färdigblandade cocktails, vilket har påverkat varumärket positivt. Med lanseringen av kampanjen Do Whatever Tastes Good framhävde varumärket som sin roll som en symbol för sommaren, i bemärkelsen en mental inställning snarare än en årstid.

Kahlua ökade försäljningen med 13 procent, med en volym på 1,9 miljoner 9-literslådor, vilket bibehöll momentum från de senaste åren. Som den största kaffelikören i världen, lyfte Kahlua fram kaffebaserade cocktails som en del av den övergripande kaffetrenden med sin Stir Up Your Routine-kampanj.

