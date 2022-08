100.000 småföretagare kan bli tungan på vågen i valet

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

Substansvärdet minskade till 158 kronor per aktie jämfört med 216 kronor per aktie vid ingången av året. Minskningen motsvarar 25,5 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som minskade med 27,9 procent. Substansvärdet per den 22 augusti uppgick till 169 kronor per aktie. 1

Latouraktiens totalavkastning uppgick till -44,3 procent under perioden jämfört med SIXRX som minskade med 27,9 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Andra kvartalet

Industriföretagens orderingång ökade med 11 procent till 6 297 (5 678) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17 procent till 5 561 (4 748) Mkr, vilket är en ökning med 6 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens rörelseresultat ökade med 8 procent till 812 (753) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,6 (15,9) procent.

Swegon förvärvade schweiziska Barcol-Air den 3 juni.

INDUSTRIRÖRELSEN

Januari - juni

Under första kvartalet förvärvade Latour Industries italienska Essi-Ti S.R.L, Bemsiq förvärvade tyska Consens GmbH, Hultafors förvärvade svenska Telesteps och Caljan förvärvade österrikiska PHS Logistiktechnik. Avyttringen av Neuffer Fenster + Türen GmbH slutfördes i januari.

Industriföretagens orderingång ökade med 19 procent till 12 137 (10 178) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 22 procent till 10 580 (8 672) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 1 481 (1 322) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,0 (15,2) procent.

KONCERNEN

Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 580 (8 810) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 2 406 (2 659) Mkr. Resultatet har i perioden påverkats negativt av en redovisningsmässig nedskrivning av Alimak med -613 (+198) Mkr.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 071 (2 390) Mkr, vilket motsvarar 3,23 (3,74) kronor per aktie.

Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 11 042 (7 532) Mkr. Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, uppgick till 9 814 (6 748) Mkr och motsvarar 9 (5) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

Börsportföljens värde minskade under första halvåret med 33,3 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 27,9 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 2 augusti offentliggjorde det börsnoterade innehavet Alimak Group att de ingått avtal om att förvärva Tractel. Latour stöttar affären och har som huvudägare åtagit sig att delta med sin prorataandel i den nyemission som är en del av Alimaks finansiering av förvärvet.

Den 22 augusti tecknade Swegon avtal om att förvärva ABC Ventilationsprodukter.

1 Substansvärdet den 22 augusti har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 22 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord

”Industrirörelsen fortsätter utvecklas positivt och vi ser en fortsatt bra underliggande efterfrågan på de marknader vi är verksamma i. Såväl orderingång som fakturering växer organiskt. Trots betydande utmaningar med komponentbrist och att vi jämförs med allt tuffare jämförelsetal redovisar vi återigen ett rekordresultat i absoluta tal. Orderingångens tillväxttakt avtar något under kvartalet och faktureringen fortsätter på en bra nivå. Sammantaget har orderstocken fortsatt att öka vilket borgar för en god fakturerings-utveckling kommande kvartal.

Kvartalet har fortsatt att präglas av komponentbrist och en allmän kostnadsinflation vilket ställer höga krav på våra organisationer. Prishöjningar har genomförts för att möta de ökade kostnaderna men för vissa enheter har det ännu inte fått fullt genomslag. Vi prioriterar som tidigare att hålla en hög servicegrad till våra kunder vilket vi lyckas väl med men till en högre kostnad än normalt. Nämnda faktorer gör att lönsamheten påverkas negativt på kort sikt vilket återspeglas i en något lägre men fortfarande bra rörelsemarginal. Vi är övertygade om att vi på längre sikt kommer behålla vår konkurrenskraft och vinna marknadsandelar genom att prioritera våra kunder.

Totalt sett ökar orderingången med 11 procent och nettoomsättningen med 17 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter växer orderingången med 1 procent och faktureringen med 6 procent under kvartalet. Resultatet ökar till 812 (753) Mkr med en rörelsemarginal på 14,6 (15,9) procent.

Latours finansiella ställning är stark och vi fortsätter satsa framåtriktat i våra bolag. Hållbarhet är lika aktuellt och prioriterat som tidigare och under kvartalet har vi på koncernnivå tagit nästa steg och lyft in hållbarhet i vår finansiering. I maj publicerade vi vårt första gröna ramverk vilket i juni följdes av en framgångsrik emission av två gröna obligationer. Att möjliggöra för grön finansiering är ett naturligt nästa steg för oss och förstärker hela Latours övergripande hållbarhetsarbete.

Förvärvsaktiviteten är hög och vi har som tidigare många diskussioner igång. Just nu är det ett utmanande läge att förvärva bolag där prissättningen är svår att balansera mellan säljarnas förväntningar och köparnas vilja att betala. Under kvartalet har vi slutfört ett förvärv genom Swegon som förvärvade Barcol-Air. Läs mer om våra förvärv på sida 4.

Omvärldsläget fortsätter påverka börsen negativt som har fortsatt att gå ned på bred front. Denna nedgång har även drabbat våra innehav. Under halvåret har substansvärdet i Latour minskat med 25,5 procent till 158 kronor per aktie och Latours börsportfölj har minskat med 33,3 procent. Detta kan jämföras med indexet SIXRX som minskat med 27,9 procent. Våra börsnoterade bolag har med något undantag rapporterat om en fortsatt positiv utveckling under kvartalet. Utmaningar kring varuförsörjning och kostnadsinflation påverkar bolagens bruttomarginaler i olika omfattning på kort sikt men överlag är efterfrågan fortsatt hög. Förvärvsaktiviteten i våra börsbolag fortsätter med bra tempo. Bland annat har Alimak förvärvat det franska bolaget Tractel som är ett stort förvärv och som kommer stärka Alimaks globala position avsevärt. Latour stöttar affären och vi har förbundit oss att vara med i nyemissionen med vår prorataandel.”

Johan Hjertonsson

Verkställande direktör och koncernchef



Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022, kl. 08.30 CEST.

