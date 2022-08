LEVEL tar ytterligare ett steg i att utveckla sitt kvalificerade rådgivningsteam. Som ett viktigt led i den strategiska utvecklingen av Team LEVEL Advisory tillträder Per Geijer som divisionschef den 1 oktober.

”Jag är stolt över att vi i Per Geijer har lyckats rekrytera en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kvalificerade profiler. Med Per accelererar vi den pågående utvecklingen av rådgivnings-verksamheten tillsammans med medarbetarna i team LEVEL Advisory. Efterfrågan på rådgivningstjänster är stor och vi är rätt positionerade för att fortsätta ökningen av vår redan stora marknadsandel inom rådgivningsområdet framöver. Per blir nu en självklar del av ledningen i Nordic LEVEL Group. Med sin gedigna erfarenhet tillför han även mycket för vårt gemensamma erbjudande där vi kombinerar integrerade, moderna och digitala säkerhetslösningar till marknaden”, säger Thomas Lundin

Per Geijer har de senaste 11 åren haft rollen som Säkerhetschef vid Svensk Handel med ansvar för säkerhetsenhetens arbete kring rådgivning, medlemsstöd och politiskt påverkansarbete. Innan dess drev Per ett konsultbolag med fokus inom säkerhet och arbetsmiljö.

"Det känns oerhört spännande att få bli en del av Team LEVEL! Jag har sett och erfarit vad LEVEL’s medarbetare kan leverera och ser fram emot det vi ska göra tillsammans. Efter många år av arbete med angrepp mot företagare är det klart för mig att behovet av trygghet och säkerhet aldrig har varit större. LEVEL har en mycket viktig roll att spela här och jag är väldigt glad över att få bidra i det arbetet framöver", säger Per Geijer.



För ytterligare information:

Thomas Lundin,

VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group

Tel 08 620 82 00

thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

