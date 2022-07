Delårsrapport för TiksPac AB,

Omsättningen blev lägre än uppställda mål men resultatet i linje med förväntat för 2022. Resultatet innan skatt för perioden i fråga är det bästa någonsin i bolagets historia. Vi ser fortfarande effekter av kontinuerliga kostnadsinsatser och förbättrade rutiner vilket sammantaget mynnat ut i en verksamhet som står väl rustad inför alla utmaningar samhället i stort bjuder på. Våra insatser under resterande del av 2022 kommer primärt bestå av utökad säljstyrka via genomförd etablering på Cypern, digitalisering av skyltar och förädling av befintliga kunder via nya digitala marknadsföringserbjudanden. Vi har arbetat hårt med att modernisera verksamheten via organisatoriska insatser för att stå bättre rustade i samband med expansion och tillägg av mervärden för kunder. Speciellt stolta är vi över att nu även kunna erbjuda digital exponering på 3 digitala skyltar som står utplacerade i Nässjö kommun.

Delårsrapport - 2022-01-01 - 2022-06-30





