Storytels streamingintäkter i linje med prognos för Q2 2022

Storytels streamingintäkter för det andra kvartalet 2022 landade på 704 MSEK, vilket motsvarar en årlig tillväxt på +29 procent – +31 procent exkluderat den ryska verksamheten.

Streamingintäkterna för Nordics-segmentet under det andra kvartalet 2022 landade på 469 MSEK, vilket låg i linje med prognosen. Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Norden under Q2 var 1 078 000, vilket överträffar förväntningarna och motsvarar en årlig ökning på 94 400 abonnenter jämfört med Q2 2021.

Streamingintäkterna för Non Nordics-segmentet uppgick till 235 MSEK, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 93 procent. Exkluderat den ryska verksamheten, uppgick den årliga tillväxten till 112 procent. Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Non Nordics-segmentet var 953 000 under Q2 2022. Detta motsvarar en årlig tillväxt om 48 procent – 64 procent exkluderat för Ryssland.

– Under det andra kvartalet i år visade Storytel tillväxt på prioriterade marknader i Norden, Europa och USA, säger Ingrid Bojner, acting CEO på Storytel. Under kvartalet introducerade vi även med framgång limited-on-time abonnemanget Basic på flertalet marknader. Initiativet ligger i linje med vår ambition att kontinuerligt erbjuda relevanta alternativ för våra abonnenter. Basic kompletterar Unlimited- och Family-abonnemangen på ett förtjänstfullt sätt, inte minst i utmanande tider när människors hushållsekonomi drabbas av inflationens följdverkningar.

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

Tusen SEK Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q2 2022 Totalt Streaming*,** Utfall Prognos Intäkter 545 451 583 084 605 128 698 599 704 454 698 000-705 000 Bruttoresultat 209 529 233 287 220 003 283 868 Bruttomarginal 38,4% 40,0% 36,4% 40,6% Betalande abonnenter 1 626 900 1 724 000 1 784 600 2 051 000 2 031 000 ARPU (SEK/Månad) 112 113 113 114 116 Streaming Nordics* Intäkter 423 323 447 199 459 018 458 555 469 390 472 000-474 000 Bruttoresultat 161 457 179 074 171 791 165 788 Bruttomarginal 38,1% 40,0% 37,4% 36,2% Betalande abonnenter 983 600 1 024 000 1 047 900 1 061 000 1 078 000 ARPU (SEK/Månad) 143 146 146 144 145 Streaming Non-Nordics** Intäkter 122 128 135 885 146 110 240 044 235 064 226 000-231 000 Bruttoresultat 48 073 54 213 48 212 118 080 Bruttomarginal 39,4% 39,9% 33,0% 49,2% Betalande abonnenter 643 300 700 000 736 700 990 000 953 000 ARPU (SEK/Månad) 63 65 66 81 82

*Storytel Norge är inkluderat i ovan siffror till 100%. I de konsoliderade siffrorna rapporteras Norge enligt kapitalandelsmetoden.

**Inkluderar den ryska verksamheten vilken är under utfasning.

För mer information, kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations

Tel: +46 72 506 14 22

Email: andreas.lindblom@storytel.com





Dan Panas, Head of Communications & PR

Tel: +46 70 186 52 90

Email: dan.panas@storytel.com





Om Storytel

Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har över en miljon titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten sköts av Storytel Books, samt av ljudboksförlaget StorySide. Storytel Group finns på över 25 marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.

