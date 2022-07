Var fjärde småsparare köpte finansiella tillgångar trots nedgång – bara en av tio sålde

Kryptotillgångar sticker däremot ut en aning, 21,4 procent uppger att de har reagerat på den senaste tidens marknadsförsäljningar och sålt av tillgångsslaget visar en ny global undersökning från den sociala handelsplattformen eToro, 27,6% svarar att de köpte mer.

Småsparare runt om i världen förblev motståndskraftiga trots börsras och oro för lågkonjunktur. Nio av tio (92 %) höll fast vid sina investeringar alternativt köpte dippen enligt den senaste upplagan av "Retail Investor Beat", en kvartalsvis undersökning av 10 000 privata investerare i 14 länder från det sociala investeringsnätverket eToro. Två tredjedelar (64 %) höll sina positioner och 28% uppger att de köpt på sig mer finansiella tillgångar under dippen. Svenska investerare var inte fullt så offensiva, 25,2% har köpt mer när priserna föll.

"Trots en störtflod av motgångar på de globala finansmarknaderna har småsparare funnit styrkan att se förbi den kortsiktiga volatiliteten och använda prisfallet till att stärka sina portföljer på lång sikt" säger Ben Laidler, eToros globala marknadsstrateg.

"För många privata investerare är detta deras första erfarenhet av marknader som går ner i stället för upp. Att hantera risker, bemästra känslor och behålla fokus på långsiktiga mål är något som även de mest etablerade investerarna kämpar med. Vår senaste Retail Investor Beat visar att privata investerare är motståndskraftiga och byggt diversifierade portföljer för framtiden snarare än att paniksälja”, säger Ben Laidler, eToros globala marknadsstrateg.

Svenska respondenter

Drygt två procentenheter fler än globalt, 66,6 % av svenskarna har suttit still i båten trots den senaste tidens oro på börsen. Svenskarna tycks ha tilltro till det svenska ekonomiska systemet och tror att marknaderna är starka nog att se bortom den senaste tidens turbulens.

Däremot är de oroliga för den globala ekonomin, men tror på aktiemarknaden efter att ha ompositionerat sin portfölj.

65,8 % är osäkra på den globala ekonomin men 76,6 % känner sig trygga gällande sin försörjningsförmåga

53 % kommer att investera samma belopp under Q3 som under Q2

44,4% anser att internationella konflikter utgör den största risken för deras investeringar.

Nästan en femtedel (16,6 %) av de svenska respondenterna har investerat i 1–2 år.

Sentiment och kommande tre månader:

Det globala ekonomiska läget förändras snabbt, men svenska privata investerare verkar relativt opåverkade.

71,5% har positionerat om sin portfölj som en konsekvens av oroligheterna i världen och osäkerhet om ränteläget

17,8 procent har ökat sina investeringar inom energi och fastigheter (15,5 %)

47,6 procent av svenskarna uppger att de har investerat i inhemska aktier och 29,4 i utländska aktier medan endast 14,2 i kryptovalutor.

För kontakt med Ben Laidler vänligen kontakta Kristina Windrup Olander email: kwo@gknordic.com eller på 072 – 545 34 74.

Om undersökningen

Enkätundersökningen är utförd av Appinio 7–17 juni 2022. Tidigare mätningar genomfördes kvartalsvis i samband med Opinium. Totalt deltog 10 000 privata investerare ett urval i 14 länder, 1 000 i varje: Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, Australien och Spanien. 500 i följande länder: Italien, Nederländerna, Danmark, Norge, Sverige, Polen, Rumänien och Tjeckien. Småsparare definierades som självständiga eventuellt med rådgivare och skulle inneha minst en investeringsprodukt inklusive aktier, obligationer, fonder, investerings-ISA eller motsvarande. De behövde inte vara eToro-användare.

About eToro

eToro is a social investment network that empowers people to grow their knowledge and wealth as part of a global community of successful investors. eToro was founded in 2007 with the vision of opening up the global markets so that everyone can trade and invest in a simple and transparent way. Today, eToro is a global community of more than 27 million registered users who share their investment strategies; and anyone can follow the approaches of those who have been the most successful. Due to the simplicity of the platform users can easily buy, hold and sell assets, monitor their portfolio in real time, and transact whenever they want.

www.etoro.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

Pressmeddelande (PDF)





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se