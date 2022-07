Succé för Polygiene Group på Aircraft Interiors Expo

Polygiene Group deltog för första gången på AIX-mässan i Hamburg i juni. Företaget presenterades i en monter som stack ut i mängden och visade varför Polygienes teknologier tillför viktigt värde till flygplansinteriörer. Förutom ett stort antal leads och möten deltog Polygiene i en paneldiskussion med Polygienes CMO, "the Germ guy" Jason Tetro, moderator Paul Chen från VX Consulting och partner MGR Foamtex på temat "How to Improve Cabin Interior Hygiene". Vidare nämndes de i flera branschtidningar inklusive PAX International.