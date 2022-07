ChromoGenics vinner order i Danmark och fortsätter anpassa kostnaderna

Hela projektet på 1 000 m2 är värt ca 5 MSEK och bolaget har fått beställningar på den första femtedelen. Leveranser påbörjas under Q3, 2022 och väntas slutföras under Q1, 2023. Affären sker i nära samarbete med Aluflam, en dansk kvalitetsleverantör av glas och fasadlösningar. ChromoGenics tar därmed ett steg in på den danska marknaden och följer sin strategi att fokusera på leverans av dynamisk folie samt relaterade styrsystem. Aluflam ansvarar för glasleveranser, IGU-tillverkning och installation i fastigheten.

Med denna uppgradering av byggnaden uppnås en förbättrad studiemiljö för eleverna, genom skydd mot solvärmeinstrålning, ett högt isolervärde och förbättrad ljudisolering. För fastighetsägaren innebär lösningen förbättrad energieffektivitet, lägre driftkostnader och bättre komfort för hyresgästen.

”Vi är mycket glada att Aluflam och fastighetsägaren visar oss förtroende och väljer att förbättra sin fastighet med ConverLight® glas och teknik från ChromoGenics. Vi går från ord till handling och förverkligar vår strategi med målet att fokusera vår verksamhet på utveckling och tillverkning av dynamisk folie samt relaterade styrsystem. Genom att vår partner ansvarar för glasleveranserna blir ChromoGenics omsättning visserligen lägre, men vi sänker våra kostnader, renodlar verksamheten och höjer vår bruttomarginal” säger Fredrik Fränding, vd på ChromoGenics.

Bolaget fortsätter även att se över sina kostnader. ”Räntebanan samt oron i omvärlden skapar osäkerhet kring marknadsläget för byggindustrin. Vi ser en fortsatt god tillväxt av affärsmöjligheter men behöver anpassa våra kostnader till det rådande ekonomiska läget.” – säger Fredrik Fränding, VD för ChromoGenics.

Kontakt:

Fredrik Fränding, VD

Tel: +46(0)72 249 24 62

Göran Atterling, CFO & Kommunikationschef

Tel: +46 (0) 70 380 95 00

Email: info@chromogenics.com

ChromoGenics













Följande bilagor finns för nedladdning:

ChromoGencis order Skola i Köpenhamn





