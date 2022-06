Han blir ICA-handlarnas nya CFO

Tangiamo Touch arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming och har patent på en rad områden inom både touchteknologi och visuell identifiering. Inom touchteknologi appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord. Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel och Bolagets produkter finns idag installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än 30 länder. Kunderna återfinns både på oreglerade öppna marknader, utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och produkttillstånd, t.ex. i statligt kontrollerade spelmonopol, där några av kunderna är bland världens största kasinoföretag.

Tangiamo säljer i huvudsak direkt till regionala distributörer och för gaming halls samt kryssningsfartyg används vinstdelning vilket är en form av avtal där Tangiamo erhåller löpande en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut. Utöver detta har Bolaget intäkter för support, uppgradering och reservdelar, men i samband med att Bolaget valt att renodla sin marknadsstrategi mot att främst använda sig av distributörer för försäljning och outsourca hårdvarutillverkning, support och produktion förväntas dessa intäkter att gradvis minska.



Kommentar från ansvarig aktieanalytiker på Analyst Group

”De senaste två åren har varit utmanande för merparten av världens landbaserade kasinon samt deras underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och i viss mån fortfarande har, en tydlig negativ effekt på investeringsviljan hos marknadsaktörerna, i synnerhet i de regioner där Tangiamo har störst närvaro, såsom Asien, Afrika och Latinamerika, vilket således har hämmat Tangiamos försäljning. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo har utnyttjat pandemiåren till att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj och har därtill skapat nya affärsområden genom TNG Slot, Sports betting och Leisure Games, men även breddat erbjudandet till Onlinesektorn genom Bolagets ADR-system, vilket således öppnar upp en betydligt större adresserbar marknad”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Med globala restriktioner som succesivt lyfts bort under år 2022 i kombination med de framsteg som gjorts i Nordamerika, där Tangiamo har slutit distributionsavtal med distributörerna RBY Gaming och nu senast Lightning Gaming, finns förutsättningar för att accelerera omsättningen under år 2022 och framgent. Distributören Lightning Gaming har försäljningstillstånd i samtliga delstater utom Nevada, varför Tangiamo ges ett fast track till den amerikanska marknaden, vilken har nått nya rekordnivåer under år 2021. Vidare har produktcertifieringen hos Loto-Québec återupptagits under Q2-22 efter en form av förlorat år under 2021, där test av Tangiamos produkter nu har påbörjats, allt från mjukvara till hårdvara, varpå en första beställning skulle, enligt Tangiamo, kunna uppgå till 5-6 MSEK. Utöver affärsvärdet skulle detta även innebära en stark referenskund för Tangiamo, då Loto-Québec kan liknas med Kanadas motsvarighet till Svenska Spel, som kan underlätta vidare expansion på den nordamerikanska marknaden framgent. Att Tangiamo börjar etablera sig i Nordamerika ser vi starkt positivt på då det är den globalt största marknaden, vilket således medför en högre stabilitet i såväl efterfrågan som intäktsströmmar framgent när Tangiamo väl får fäste i regionen.

För år 2022 har vi estimerat en nettoomsättning om 11,9 MSEK, där prognosen bl.a. tar höjd för att Tangiamo mottar en order från Loto-Québec värd 5 MSEK. Utifrån en EV/S-multipel om 2,7x motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,12 kr i ett Base scenario, med hänsyn tagen till rådande emission. Detta kan således jämföras med teckningskursen om 0,10 kr per aktie”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.



Fyra anledningar till att investera i bolaget





1. Redo för expansion i Nordamerika





Efter två pandemidrabbade år har Kanadas största spelaktör Loto-Québec, vilka har uttryckt intresse för Tangiamos produkter, under Q1-22 öppnat sitt testlab för produktcertifiering. I Q2-22 meddelade Tangiamo att test av bolagets produkter har påbörjats där varje del av mjukvara och hårdvara testas enligt lokalt regelverk. Förutom det försäljningsmässiga värdet av denna potentiella order, 5-10 MSEK*, skulle Loto-Québec vara en betydande referenskund för Tangiamo vid fortsatt bearbetning av den nordamerikanska marknaden. Utöver Loto-Québec har Tangiamo sedan tidigare avtal med den kanadensiska distributören RBY Gaming (år 2020) och under Q4-21 lades en ytterligare distributör på listan, Lightning Gaming, vilka har försäljningstillstånd i samtliga delstater förutom Nevada och således ger Tangiamo ett snabbspår in på den amerikanska marknaden.



2. Betydande potential inom Onlinesektorn genom ADR-systemen





Initialt erbjöds ADR-systemen till den oreglerade marknaden, men under Q2-21 erhöll Tangiamo även produktgodkännande för den reglerade marknaden, vilket möjliggör för Bolaget att bredda onlinesegmentet med nya produkttyper och applikationer. Globalt sett finns det över 1 000 registrerade online studios och det behövs 1-2 ADR-system per studio, vilket innebär ett betydande potentiellt ordervärde i nykundsförsäljning givet att ett ADR-system säljs för mellan 50 000 – 70 000 SEK/enhet samt att livslängden på produkten är 1-3 år, vilket ger upphov till återkommande intäkter över tid.



3. Unik och patenterad produktportfölj





Tangiamos elektroniska spelbord gör kasinospel till en mer social upplevelse där Bolagets touchteknologi tillåter fler användare att använda och interagera på samma spelbord, och kan därför efterliknas med ett vanligt livebord på ett landbaserat kasino. Till storleken är Tangiamos spelbord mindre än konkurrenternas vilket gör det möjligt för landbaserade kasinon att utnyttja sina lokaler mer effektivt. Tangiamo har i dagsläget 21 godkända patent och elva ansökningar under behandling, vilka bl.a. avser Bolagets touchteknologi för spelplattformarna och ADR-systemet.



4. Bolagets betalningssystem har potentialen att bli en disruptiv innovation på gamblingmarknaden





Tangiamo betalningssystem Table TiTo utvecklades under år 2021 vilken möjliggör en helautomatiserad betalningshantering där kasinot i realtid ser transaktioner per bord samt kan begränsa användning av spelmarker till ett bord i taget. Produkten är skalbar och kasinon köper initialt in hårdvaran vilken placeras på spelborden, varpå Tangiamo erhåller en licensavgift per enhet och månad. Betalningssystemet har tidigare testats av kasinogruppen Mohegan Sun Group, vilka omsätter över 1 mdUSD, där Tangiamo mottog positiv respons, men introducerades de facto först den 24 februari 2022 av Bolagets distributör Lightning Gaming. Tangiamo bedömer att produkten har potential att bli en disruptiv innovation för marknaden.



