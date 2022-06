Atea förvärvar Human IT Syd och Väst

Atea Sverige förvärvar IT-konsultbolagen Human IT Syd och Human IT Väst. I och med förvärvet välkomnar Atea samtliga medarbetare från båda organisationer in i sina respektive regioner, Syd och Väst. Syftet med förvärvet är att ytterligare stötta kunderna i deras digitala transformation, genom att växla upp inom områden som alltmer efterfrågas.