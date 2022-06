BNP Paribas adderar ytterligare ett topp namn till sin Investment Banking

Ari Mäkelä utses till Vice Chairman Investment Banking & Industrials i Norden på BNP Paribas. Ari, som kommer från en position som Co-Head of Nordic Investment Banking på Citigroup, kommer att ha ett specifikt fokus på Finland och europeiska industrials. “Utöver Aris ställning på den Nordiska marknaden har vår affär i Norden vuxit starkt de senaste åren, säger Eirik Winter, VD för BNP Paribas Group i Norden.

Ari Mäkelä är välkänd inom Investment Banking i Norden och har en rad betydande transaktioner bakom sig inom flera olika sektorer. Han började sin karriär på McKinsey och har arbetat för flera ledande investment banker sedan dess. Han har arbetat med Investment Banking i Norden med fokus på Finland i över 20 år.



Ari Mäkelä kommenterar -

“BNP Paribas position som en global europeisk bank är mer relevant än någonsin. Kunder letar i allt högre utsträckning efter en långsiktig bank med djup kunskap om de lokala marknaderna, global närvaro och ett heltäckande tjänsteutbud. Jag är imponerad över BNP Paribas momentum och ser fram emot att bli en del av teamet med så höga tillväxtambitioner”

Eirik Winter, VD för BNP Paribas Group i Norden, kommenterar-

”Utöver Aris ställning på den Finska marknaden, har vi haft en stark tillväxt i Norden under de senaste åren. De har varit en utmanande start på året för många företag på grund av de geopolitiska läget, problematik i supply-kedjor och inflationen. Samtidigt är dessa utmaningar, tillsammans med fortsatt teknik utveckling och omställningen till net-zero, något som driver på utvecklingen av affärsmodeller. Vi är glada att Ari blir en del av BNP Paribas för att stärka vårt team ytterligare, och ge råd till våra kunder på deras resa framåt.”

Ari börjar på BNP Paribas i september och kommer att vara baserad i Stockholm och Helsingfors.

BNP Paribas är den tredje största banken globalt och den globala bank som har starkast närvaro på plats lokalt i Norden. Under de senaste tre åren har BNP Paribas mer än dubblat sina intäkter från kunderna i regionen och anställt mer än 200 personer i Norden. Idag har gruppen över 900 personer i regionen fördelat över Corporate and Institutional Banking, Personal Finance, Asset Management, Insurance, Factoring, Car Fleet Management and Leasing.

BNP Paribas globala ledarskap inom Sustainable Finance reflekteras i flera rankings: För helåret 2021 rankade Dealogic BNP Paribas som nummer två världen över för ESG lån och gröna obligationer, samt som nummer ett i Europa. Euromoney har utsett BNP Paribas till World’s Best Bank for Sustainable Finance.

